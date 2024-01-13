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韓媒關注2024總統大選　專家分析「投開票方式老派」原因

▲▼台灣採取較為傳統的投開票方式。（圖／路透）

▲台灣採取較為傳統的投開票方式。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

我國今（13）日進行2024總統大選，不僅全國民眾返鄉投票，就連國際媒體也高度關注，究竟在美中競爭、兩岸緊張情勢升溫的情況下，民眾將做出何種選擇。對此，南韓國際關係研究專家就分析，台灣躋身全球高科技國家之列，但投票、開票方式卻顯得相當老派，認為可能是為了嚴防選舉舞弊。

韓國外國語大學國際地域研究所教授、該大學台灣研究中心營運委員康埈榮為各大韓媒、時事與綜藝節目針對2024台灣大選進行深度剖析。日前，康埈榮接受韓媒YTN專訪時，還特別提到台灣「不符合科技化」的投票方式。

YTN主播咸炯健在提問中指出台灣2024大選的獨特之處，即在一天之內進行正副總統選舉、立法委員（地區與政黨票不分區）選舉，顯得相當罕見。

因為在南韓，總統選舉（大選）和國會議員（立委）選舉（南韓稱總選）並不會在同一天內舉行，例如南韓今年4月舉行總選、選出分區與不分區的國會議員，而上一次的總統大選則是2022年3月，最後由尹錫悅勝選。

對此，康埈榮就提到2024台灣大選的選舉方式，包括選出正副總統、地區立委、政黨票共3張選票，以及選民必須特別返回戶籍地進行投票，不像南韓有「事前投票」制度。

據悉，南韓的事前投票制度，規定選民可以在事前投票的期間內投票，且可以前往任何投票所投票，無須返回戶籍地；至於在海外的選民，可以在事前投票期間，前往南韓設置在各國的大使館、領事館進行投票。

康埈榮表示，台灣雖然貴為全球知名的高科技國家，但可能是為了防止選舉舞弊等行為，才沒有發展出電子投票、海外事前投票等制度。

►►►看更多－－總統大選與立委開票專區

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