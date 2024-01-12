快訊／決定「扛起責任」守護民主　柯文哲喊：這次一定會突破藍綠

▲民眾黨選前之夜，總統候選人柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

選舉倒數1天，民眾黨總統候選人柯文哲12日晚上7時在凱達格蘭大道舉辦「凱道公民之夜」，主辦單位於晚間9時左右喊出，線上25萬、現場30萬人，總計線上線下55萬人。柯文哲於稍早抵達凱道現場，並於舞台正前方喊出，這次自己決定扛起責任，一定要跟大家一起贏回國家，「這次一定要突破藍綠，而且一定會突破藍綠！」

柯文哲於晚間9時15分出現在景福門下方擺放的肥皂箱上，並且進行短講，隨即於晚間9時18分左右開始大進場，但因柯文哲前幾天手拉傷，今日雖然民眾仍搶著握手拍照，但在國安團隊開道之下，走路速度特別快，約9時32分就走上舞台。

柯文哲上台致詞時表示，終於來到了決戰的前一刻，終於來到總統府前面，10年前夏天，2013年8月3日是他第一次站在凱道，當時自己還是台大醫生，為了軍中「洪仲丘事件」，跟大家一樣穿著白衣，在這地方大喊「要真相」。

柯文哲提及，但曾經說要謙卑、公開透明、拒絕黑金、實現公平正義的政府，結果最後全部都沒實現，且好多年前就有「五缺」缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，現在還是有「五缺」，而且還缺口罩、快篩、疫苗，甚至缺雞蛋。

柯文哲指出，這麼多年來，我們希望打造一個公平正義、美好未來的國家，「今天晚上，我們為了這個理想，再次站在這地方，但這次我們角色不一樣，這次我決定扛起責任守護民主，這次我決定要跟你們一起贏回這個國家，這次我跟你們一樣，要迎向我們自己的未來！」

柯文哲喊話，「這次，我會一起打造一個公平正義、民主自由社會，這次一定要突破藍綠，而且一定會突破藍綠！」