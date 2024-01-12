彰化綠營「車站前迎遊子」　藍營歡樂踩街...有謝典林來加持

記者唐詠絮／彰化報導

選前之夜，彰化藍綠陣營大都以徒步掃街催票，第二選區，藍營立委候選人楊曜聰與約2千名支持者歡樂踩街，並且演出川劇「變臉」象徵換人做下架民進黨，議長謝典林陪同掃街前喊話，大家一定要為楊拉票，要「政黨輪替、高端解密」票投3號侯友宜、趙少康，而對手黃秀芳立委則是站在車站前迎接返鄉遊子，相當的溫馨。

▲選前之夜，議長謝典林排同立委候選人楊曜聰徒步掃街。（圖／記者唐詠絮攝）

▲議長謝典林要鄉親下架民進黨總統票投3號侯友宜。（圖／記者唐詠絮攝）

楊曜聰團隊在縣議會集合，晚上7時在議長謝典林、前立委林滄敏與議員葉永清、白玉如、溫芝樺、黃千宴、陳銌銌與數十名市代、里長的陪同下，浩浩蕩蕩從議會廣場出發，每個人手上拿著仙女棒、閃光氣球等party常用道具，氣氛歡樂。

出發前謝典林致詞喊話，曜聰需要大家幫忙拉票、除了現場的議員外，民眾黨王效裕、無黨籍吳韋達也都有答應協助，也請現場的支持，務必讓他過關，將他順利送進立法院。

▲楊曜聰選前之夜請來川劇變臉象徵下架民進黨。（圖／記者唐詠絮攝）

楊曜聰說，競選活動持續了半年多，尤其最後這段時間，每個人都如同繃緊的絃，撐到選前最後一天，大家都很疲累，就用最輕鬆的party方式，向民眾做最後的懇託，一起快快樂樂地迎接明天的投票日。

▲選前之夜立委黃秀芳站在車站前迎返鄉遊子。（圖／黃秀芳競辦提供）

而對手現任立委黃秀芳競總並未舉辦大型選前之夜活動、也未動員，僅申請彰化火車站前路權，歡迎遊子返鄉，廣場除架設250吋螢幕，播放形象影片及中央政府政績影片，黃秀芳帶領團隊並由前縣長周清玉、賴清德彰化競總主委陳永昌及總幹事林世賢與黨籍縣議員許雅琳、楊子賢、黃柏瑜、李成濟、莊陞漢等黨公職及後援會幹部陪同揮手致意，呼籲台灣民主自由得來不易，每個人都要珍惜投票的機會，呼籲一定要出門投票！懇託立委選票支持1號黃秀芳、總統票支持2號賴清德與蕭美琴、政黨票支持6號民進黨。

▲選前之夜立委黃秀芳站在車站前迎返鄉遊子。（圖／黃秀芳競辦提供）