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台南兩座市定古蹟聯名送祝福　廟宇春聯及消防主題紅包袋保平安

▲台南市消防局中正分隊於11日與首廟天壇結合，發放消防主題紅包袋及宣導文宣，兩座市定古蹟聯手，讓民眾不僅領取保平安的春聯，還有滿滿防火知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局中正分隊於11日與首廟天壇結合，發放消防主題紅包袋及宣導文宣，兩座市定古蹟聯手，讓民眾不僅領取保平安的春聯，還有滿滿防火知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節將至，民眾都會至廟裡祈求平安，領取春聯，保佑新的一年能順利美滿，而位於台南市中西區的台灣首廟天壇總是民眾首選，消防局中正分隊於11日與首廟天壇結合發放消防主題紅包袋及宣導文宣，兩座市定古蹟聯手，讓民眾不僅領取保平安的春聯，還有滿滿防火知識。

▲台南市消防局中正分隊於11日與首廟天壇結合，發放消防主題紅包袋及宣導文宣，兩座市定古蹟聯手，讓民眾不僅領取保平安的春聯，還有滿滿防火知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣首廟天壇俗稱天公廟，清咸豐4年(西元1854年)建廟，原係鄭氏時期祭天之地，為全台郊祀肇始，列為台南市定古蹟，而中正消防隊為市定古蹟，也是歷史最悠久的消防隊，其廳舍中央的塔樓「火見樓」是日治時期建築。

2024迎來甲辰龍年，台灣首廟天壇(天公廟)推出2024年一歲次甲辰龍年春聯，將幸福永恆送給來領取春聯的民眾，保佑民眾一整年的平安，而台南市消防局第七大隊及中正分隊設計消防主題紅包，以中正消防隊建築本體為意象，透過生動活潑的宣導，將消防知識如居家防火管理、住宅用火災警報器介紹、地震來臨時緊急應變等，讓民眾不僅領走廟宇的祝福，也領走豐富的消防知識。

▲台南市消防局中正分隊於11日與首廟天壇結合，發放消防主題紅包袋及宣導文宣，兩座市定古蹟聯手，讓民眾不僅領取保平安的春聯，還有滿滿防火知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊長石家源表示，春節團聚不可少，卻也是用火用電高峰期，藉由這次消防隊與天公廟的合作，向大小朋友宣導防火知識，回家檢查是否每間房間都有裝設住警器，「家有住警器，安全有保庇」。

▲台南市消防局中正分隊於11日與首廟天壇結合，發放消防主題紅包袋及宣導文宣，兩座市定古蹟聯手，讓民眾不僅領取保平安的春聯，還有滿滿防火知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯也秉持著市長黃偉哲的施政理念，期望藉由各式活動及大街小巷的消防宣導，吸引家長帶著孩子一同參與，讓家長孩童共同學習防火防災觀念，讓台南市成為安全、宜居的韌性城市。

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