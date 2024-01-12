第3度陪黃健豪車掃　盧秀燕：明天好天氣大家踴躍投票

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕今（12）日上午10點半第3度陪立委候選人黃健豪掃街，並到三官大帝參拜，受到數百名鄉親熱情歡迎，盧表示，明天是好天氣，呼籲大家踴躍投票，全力支持能為人民監督，站在人民這邊，替台中爭取更多經費，而不會卡台中的黃健豪。

▲▼盧秀燕上午第3度陪黃健豪車掃，她說，大家明天是好天氣，呼籲踴躍出來投票。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕上午陪同黃健豪車掃，沿路不少民眾探出門窗熱情揮手，大喊凍蒜，車隊半小時後，抵達三官堂參拜。

盧秀燕說，台中市每年上繳2000億稅金給中央，卻只分配到800億元，台中是第二大城，如此分配不成比例，以捷運為例，台中捷運理應第二多，實際上卻是高雄比台中多，就是中央長期漠視台中，所以，必須要選出一個幫台中爭取更多經費和建設，而不是卡台中的立委。

盧還說，她提醒大家2件事，一是，明天是好天氣，希望大家踴躍出來投票，第二，今天晚上10點以後，不可以有任何的競選或助選活動，不管是總統候選人、立委候選人或是團隊、支持者，明天應該是一場非常民主、守秩序的選舉。

黃健豪表示，選前最後一天，仍要爭取更多選民的認同，更多選民投票的意願，所以，競選團隊透過手機、直播、政見的方式，用各種方法讓所有民眾知道，明天投票投給4號黃健豪，可以讓台中未來的4年更好。

至於林佳龍昨晚在造勢大會，批評市長做事馬馬虎虎，不是媽媽市長，是馬虎市長一事，盧說，她沒有要回應，因為她不是候選人，把焦點放在她身上，沒有必要，選民應該把重點放在候選人身上，把重點放在怎麼樣讓台中更好，國家更好。