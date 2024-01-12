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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選戰倒數1天催「棄柯保侯」　國民黨籲集中選票「投藍不白投」

▲國民黨「呼籲在野集中選票投侯康，實現政黨輪替！換好師傅，才有未來！」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨「呼籲在野集中選票投侯康，實現政黨輪替！換好師傅，才有未來！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統立委大選明天即將投票，國民黨今（12日）再次喊出在野要集中力量、票投侯康，不要忘記下架民進黨、實現政黨輪替的初衷，2024競選發言人凌濤並舉出民進黨過去的「十大惡政」，呼籲全民若對過去8年的惡政有感，就應該「集中投藍不白投」，不要忘記下架民進黨的初衷，在野集中力量，票投侯康，才能實現政黨輪替。

凌濤表示，國民黨有最好的不分區名單、最好的治國團隊、也是最有機會達成政黨輪替的最好的正副總統組合，呼籲所有愛中華民國、愛台灣的支持者，不要忘記過去的屈辱，不要忘記我們忍辱負重走到今天，希望有最好的團隊、最好的立委，讓下一代台灣人過更好的日子，莫忘初衷，1月13日要拜託大家「集中投藍不白投」，才有辦法實現政黨輪替與聯合政府。

凌濤指出，大家等了8年了，還不夠久嗎？民進黨的從政者宛如成為電子花車，從賴清德到民進黨的綠色恐怖全面啟動！他並舉出民進黨過去的十大惡政，包括，首先、賴清德說中華民國憲法是災難，你認可嗎？第二、民進黨執政8年斷交9國，你接受嗎？第三、高端疫苗合約竟然要封存30年，你容許嗎？第四、總統府超買香菸10,009條事後多人升官，你接受嗎？第五、台灣淪為八八會館之流、88槍、掩埋爐渣之島，難道人民允許嗎？

第六、台灣淪為詐騙之島，到2023年11月底止，當年度詐騙件數已超過35000件、詐騙金額超過79億，創史上新高，你容許嗎？第七、台灣低薪、高房價，賴清德卻說房價正在降，你容許嗎？第八、嘴上說要「抗中保台」，卻出現「親中麟」、「中國鵬」，你接受嗎？第九、蔡英文說8年要蓋20萬戶社會住宅，卻只完工2萬多戶，你容許嗎？第十、誇口不缺電，卻讓台灣大停電五次！你接受嗎？

凌濤表示，賴清德、蔡英文的政府走在錯誤的道路上，這台車也出現很大的問題，國家機器被濫用，所以昨天國民黨發布的「換好師傅，才有未來」的CF影片在社群上引起很大的迴響。民進黨是不是怕了？這部影片是否完全戳破民進黨在路上的謊言？他呼籲，新潮流吃銅吃鐵，人民還要再忍受下去嗎？難道民進黨的十大惡政大家都忘記了嗎？如果還沒有忘記，拜託明天「集中投藍不白投」。

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