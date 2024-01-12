總統立委選舉明投票　最高檢：檢察官進駐各地警分局

▲檢察總長邢泰釗於11日召集第5次「中央淨化選風聯繫會報」 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導



最高檢察署召開選前「中央淨化選風聯繫會報」總檢討，由於明(13)日即將進行選舉，最高檢察署通知各地方檢察署於今日指派(主任)檢察官進駐轄區各分局督導選舉查察業務，至相關競選活動平順結束，以維護選舉秩序之公平與純正。

檢察總長邢泰釗於11日召集第5次「中央淨化選風聯繫會報」，內政部政務次長吳容輝、中央選舉委員會專門委員唐效鈞、法務部檢察司司長郭永發、臺高檢檢察長張斗輝、警政署副署長李西河、調查局副局長文瀚、黃義村、廉政署副署長沈鳳樑、臺中檢高分檢檢察長林錦村、臺南高分檢檢察長朱家崎、高雄高分檢檢察長費玲玲、花蓮高分檢檢察長洪培根、金門高分檢檢察長毛有增、輔仁大學法律學院陳榮隆教授及海洋大學海洋法律研究所陳荔彤教授、最高檢察署主任檢察官呂文忠、吳慎志、檢察官林邦樑、許祥珍等與會，共同研析當前選舉查察態樣趨勢。

邢泰釗表示：「選舉期間不論在臺灣或大陸，以招待國人旅遊等賄選方式介選，均屬違法，司法機關對此違背法令情事，應本於職權依法偵辦」「境外介選情事之前就有，本次選舉查獲許多案件，是因辦案團隊偵查能力持續提昇，彼此合作也愈見緊密，發揮團隊精神，才使境外勢力介選的黑數逐漸曝光，期待國人能夠有所瞭解並予支持。」

會中就有關國人於選舉期間赴陸接受招待涉及賄選案件，今後司法機關對外說明及新聞用詞，統一將「以招待國人赴陸旅遊等賄選方式介選」，簡稱為「招待赴陸旅遊介選」等文字說明達成共識，以避免國人誤解。

邢泰釗強調：「不論傳統或各種前所未有形式、面貌出現之新型態妨害選舉案件，幕後頗都是金錢在運作而且源頭頗多來自境外」「這種以外來國家黨政組織的力量，透過種種手段和方式深入基層進行介選」「從最近橋頭和高雄地檢署偵破的境外勢力介選案件，觀察此類案件偵辦難度很高而且瞬息萬變，唯有全體國人與司法機關共同努力才能有效防制。」

海洋大學海洋法律研究所陳荔彤教授指出：「在偵辦招待赴陸旅遊介選此類案件時應注意刑法第3、4條，有關屬地管轄的規定」；輔仁大學法學院陳榮隆教授提出：「目前新型態的介選犯罪日益嚴重，需要持續的追蹤與研究，希望這次選後能夠檢討選舉期間所發現的問題，完備相關的法制與制度」