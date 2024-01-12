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雙鐵返鄉投票潮！訂票飆72.5萬張　客運尖峰客滿

▲▼台鐵EMU3000城際列車樹林到台中豐原試車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵選舉疏運數突破31.4萬張。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(13日)就是總統和立委大選，由於選情緊繃，返鄉投票持續潮攀高，雙鐵訂票數今再飆升到72.5萬張，其中高鐵今幾乎全天南下班次都較滿，台鐵傍晚過後南下自強號也較客滿。國道客運多數班次今下午5點後也幾乎客滿，不排除再機動加開加班車。

根據台鐵公司統計，截至今日上午10點，選舉疏運期間1月12日到15日，對號列車共售出31萬4千張車票，全線對號列車平均售票率約5成2。

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其中今天則是返鄉人潮最高峰，訂票數超過10萬張，售票率破64%。今天傍晚5時過後中長途自強號、EMU3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號等幾乎客滿。

高鐵公司統計，截至今（12）日上午8時止，台灣高鐵選舉疏運期間自1月12日到15日，共約41萬1千人次完成訂票，超越4年前總統大選。

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵選舉疏運期訂票數突破41.1萬張。（示意圖／記者姜國輝攝）

台灣高鐵官網座位銷售情況也顯示，今天全天南下班次幾乎都列為熱銷車次，座位較為客滿；明天投票日下午3時前南下班次也全列熱銷車次，訂位較滿，明天中午前北上班次也相當熱銷。周日收假日上午8時半過後北上班次也較為客滿。

國道客運今傍晚過後也將出現返鄉潮，統聯客運經理吳崇誠表示，今天下午5點後，除南下高雄路線剩零星座位以外，其他多數路線都已有9成5滿或已經客滿，連已加開2成加班車也都滿了，不排除將視現場旅客人潮再機動加開加班車，建議民眾可利用今天下午前或明天上午搭乘，該兩時段仍有空位。

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