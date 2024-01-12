周末早晚溫差達10度！1地雨中投票　下周一北東天氣差

▲下周一、下周二東北季風增強，北東轉有雨天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團減弱，今天白天氣溫回升，僅花東有零星降雨，明天大選天氣也出爐，明天西半部天氣穩定可見陽光，東部雲多可能有局部降雨，明晨低溫下探11度，日夜溫差最多可達10度，氣象署針對8縣市發布低溫特報，最低溫可能跌破10度；下周一、二又要變天，北東轉為有雨天氣。

中央氣象署技正羅雅尹表示，今天清晨強烈大陸冷氣團輻射冷卻影響，各地天氣冷，白天隨冷空氣減弱，明天起周末氣溫回升，下波天氣系統變化落在下周一、下周二，東北季風增強，迎風面北部、東半部降雨機率增加，北部天氣轉涼。

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今天台灣上空雲量偏少，冷空氣加上輻射冷卻明顯，清晨出現一波明顯低溫，新竹峨嵋、苗栗造橋低溫6.7度，桃園大溪7度。

今天白天在陽光照射下，高溫逐步回升，羅雅尹說明，今天北部氣溫回升到20度以上，中南部更溫暖一些，今天白天天氣穩定，各地多雲到晴，僅花東有零星降雨。

▲大選周末天氣趨勢。（圖／氣象署）

明天為投票日，羅雅尹指出，明起周末西半部天氣穩定，多雲到晴可見陽光，東半部雲量增多且可能有局部降雨，東部外出攜帶雨具；氣溫部分，各地早晚冷，低溫介於11到15度，空曠地區低溫會更低，白天氣溫回升，北部、東半部高溫可回升到21到24度，中南部25到26度，日夜溫差大。

未來一周天氣方面，羅雅尹分析，周末之前西半側天氣穩定，東半部有局部降雨，氣溫逐步回升，下周一、下周二東北季風增強，北部氣溫轉涼下降，白天高溫20度，其他地方溫度受到影響較小。

羅雅尹提醒，下周一、下周二東北季風影響，北部、東半部局部降雨，下周三東北季風減弱，水氣減少，氣溫回升，西半部天氣穩定，東半部維持降雨型態。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

