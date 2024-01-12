　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

里港警友會主任贈「PTLG」名牌包　選舉日登場提升執勤效能

▲里港警友會主任贈里港警「名牌包」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警友會主任贈里港警「名牌包」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

113年總統及立法委員選舉即將於明(13)日登場，全國警察全力查賄制暴，選舉當日更是肩負投開票所維安重責，里港警友辦事處及侯主任長期支持警政，有感於選舉當日警察攜行裝備眾多，別出心裁，於10日贈送150個「名牌」勤務包給里港警分局，外型簡約又兼具實用性，剛好在這次選舉派上用場。

▲里港警友會主任贈里港警「名牌包」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警友會主任贈里港警「名牌包」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「名牌」勤務包外型如復刻版國民書包，上面還特別印有「PTLG」4字英文字母，引起討論。原來，是「屏東里港PINGTUNG LIGANG」的英文縮寫，有員警「守護里港」之寓意，更蘊含里港警友會對里港分局維護地方治安之感謝。員警收到這個兼具「名牌」及實用性的包包紛紛表示，「很可以」、「超實用」。

由於擔服投開票所警衛人員要負責各票所安全維護及臨場狀況處理，要攜帶的裝備可不少。除了基本的密錄器、警棍、無線電、手電筒、警笛不離身，還要帶30公尺標示線、制止扇、簡易移送表單、警衛人員手冊、簽章表等物品，數量多但缺一不可，這個名牌包剛好可以派得上場。

里港分局分局長何明祥表示，總統暨立法委員大選即將登場，感謝里港警友會贈送實用「名牌」勤務包，同仁執勤時，逐一檢視再收納於勤務包內，裝備多也不怕遺漏掉，有效提升員警執勤效能，日後也能再重複使用。里港分局會全力投入選舉維安工作、嚴查賄選、防止暴力，以維護選舉公平及鄉親安全。

ET快訊
桃園男凌虐性侵孕妻　直播爆打致死「1屍2命」
快訊／西濱道路嚴重車禍！駕駛慘死　路面砸出坑洞
尾牙醉女酒駕撞特斯拉！　撞斷牙無法吹氣慘了
快訊／戴資穎輕取何冰嬌闖4強！　明對決陳雨菲
快訊／8縣市低溫特報　急凍跌破10度
張小燕表態比3力挺！侯友宜親回：會團結力量給台灣安定繁榮
林襄退出樂天啦啦隊爆「3主因」！　經紀人回應了
選前24小時中共空飄氣球又來！　一連5顆創紀錄
快訊／味全龍重磅補強女神林襄？　領隊回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

85歲阿北「我的家在哪裡？」　屏東警比他還熟...秒護送回家

女兒身心障礙婿入獄！男屠宰場工作「苦養3孫」　潮州警出手協助

短短4天寫滿祝福看版　民眾踴躍向台南消防英雄致意

2騎士自行車環島水喝光　恆春暖警熱心提供協助

參選不成！　王家貞控法院受理抗告「選前2天才收到公文」

里港警友會主任贈「PTLG」名牌包　選舉日登場提升執勤效能

側翼粉專出手衝擊澎湖選情　楊曜三問對手要正面對決　

台灣公益廚師協會為「慢飛勇寶貝」義煮　人氣餐車現做義式捲餅

廢棄物量爆增　政府導入「廢轉能」技術因應

民進黨美德台中大造勢　賴清德喊話選民「投侯就是投馬英九」

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

國家級警報大響扯國軍介選　國防部怒嗆荒謬：不要貼標籤！

事發瞬間曝！台中女停車前後移動　「探頭踩油門」上衝遭夾殺

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」　嗆：蛇鼠一窩..突然示範「哭著道歉」（？）

如何超快速剝茶葉蛋？　兩邊剝小洞→用力吹！

IVE張員瑛「流利飆三國語言」　主持6小時...直奔機場趕行程！

85歲阿北「我的家在哪裡？」　屏東警比他還熟...秒護送回家

女兒身心障礙婿入獄！男屠宰場工作「苦養3孫」　潮州警出手協助

短短4天寫滿祝福看版　民眾踴躍向台南消防英雄致意

2騎士自行車環島水喝光　恆春暖警熱心提供協助

參選不成！　王家貞控法院受理抗告「選前2天才收到公文」

里港警友會主任贈「PTLG」名牌包　選舉日登場提升執勤效能

側翼粉專出手衝擊澎湖選情　楊曜三問對手要正面對決　

台灣公益廚師協會為「慢飛勇寶貝」義煮　人氣餐車現做義式捲餅

廢棄物量爆增　政府導入「廢轉能」技術因應

民進黨美德台中大造勢　賴清德喊話選民「投侯就是投馬英九」

馬英九遭侯切割未受邀選前之夜？　朱立倫：不願馬再受綠營攻擊

Google助理取消17項功能　手機、手錶及智慧音箱受影響

狂開15槍射殺23歲朋友　18歲男把屍體「藏在氣墊床中」被捕

選前一天！侯友宜現身台中建國市場拜票…民眾夾道歡迎喊：凍蒜

姚采辰遊泰國「泳池比基尼」辣照曝光！　近2萬網友朝聖

加油等等！　下周汽油每公升擬降0.2元

小短腿的驕傲！柯基也能當搜救犬　超萌圓屁屁前進能登災區

高宇成／藍白合組聯合政府 掌握「憲政時刻」唯一機會

林子祥不倫扶正葉蒨文「前妻罕提2人關係」　認了已釋懷：不容易

傅崐萁選前衝刺！連3天花蓮全區掃街催票　粉絲扮金剛相挺

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

地方熱門新聞

綠營「美德英」台中造勢5萬人潮擠爆

民進黨美德台中大造勢　賴清德：投侯就是投馬英九

側翼粉專出手衝擊澎湖選情　楊曜三問對手：正面對決！

蔡培慧幹部酒後剪10幅布條　游顥陣營提告毀損

台灣公益廚師協會　為「慢飛勇寶貝」義煮　

廢棄物量爆增　政府導入「廢轉能」技術因應

參選不成！王家貞控選前2天才收到法院公文

首屆「海外台灣本土音樂感動獎」台南登場

饗賓餐旅堅持四不　蔡英文關心紓困申請

南科聯苑非營利幼兒園200多人愛心助老

台南兩座市定古蹟聯名送祝福

新竹建功高中新建校舍順利開工

宣誓查賄　屏檢屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導

台南藍軍接獲檢舉指控民進黨抹紅抹黑國民黨

更多熱門

相關新聞

投票日好天氣「僅3地飄雨」！下周一雨區擴大　春節天氣出爐

投票日好天氣「僅3地飄雨」！下周一雨區擴大　春節天氣出爐

冷氣團減弱，今天(12日)白天回暖，明天(13日)投票日僅午後宜花東山區有零星雨，其他各地天氣穩定，下周一、二受東北季風影響，桃園以北、宜花東有局部短暫雨，東北角到宜花交界有局部較大雨勢，農曆春節期間全台略暖，桃園以北、宜蘭降雨機率偏高。

投票倒數！爆8症狀恐中「選舉症候群」　他氣到失眠1個月

投票倒數！爆8症狀恐中「選舉症候群」　他氣到失眠1個月

1／13選舉投票是「放假日」！　5大勞工權益QA一次看

1／13選舉投票是「放假日」！　5大勞工權益QA一次看

莊銘淵騎1000公里達標！林德福2場車掃衝刺

莊銘淵騎1000公里達標！林德福2場車掃衝刺

老翁送醫大白肺插管！台大醫示警急診重症增「10個裡有2個新冠」

老翁送醫大白肺插管！台大醫示警急診重症增「10個裡有2個新冠」

關鍵字：

里港警分局主任名牌包選舉

讀者迴響

熱門新聞

林襄離開樂天啦啦隊經紀人證實了

夫妻YTR爆欠卡債200萬！　尪偷錢買名錶「4線索曝光」

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

即／台南凌晨嚴重火警！70歲翁受困送醫

侯友宜若當選　媒體人曝：將寫下四個第一

愛愛太嗨…他「一下子就射」女友變臉！醫推6招延遲高潮

寒流暖氣開到500多度　老夫妻被活活烤死

女大生趴床曬「飽滿圓蜜桃」　全讚爆極品

蔡阿嘎突喊「R.I.P」穿黑衣站搭棚外！　

吳子嘉：「她」的力量進來　有助提高侯友宜勝選率

陸網紅廚師「炒飯被封殺」　鄉民聲援：來台灣吧

《單身地獄3》奎利致歉：太輕率

張誌家今告別式！昔隊友穿背號紀念T到場送別

400字揭「新潮流如果贏了」　徐巧芯：對手不是淑華

更多

最夯影音

更多
三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭
狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面