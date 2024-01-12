里港警友會主任贈「PTLG」名牌包　選舉日登場提升執勤效能

▲里港警友會主任贈里港警「名牌包」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

113年總統及立法委員選舉即將於明(13)日登場，全國警察全力查賄制暴，選舉當日更是肩負投開票所維安重責，里港警友辦事處及侯主任長期支持警政，有感於選舉當日警察攜行裝備眾多，別出心裁，於10日贈送150個「名牌」勤務包給里港警分局，外型簡約又兼具實用性，剛好在這次選舉派上用場。

「名牌」勤務包外型如復刻版國民書包，上面還特別印有「PTLG」4字英文字母，引起討論。原來，是「屏東里港PINGTUNG LIGANG」的英文縮寫，有員警「守護里港」之寓意，更蘊含里港警友會對里港分局維護地方治安之感謝。員警收到這個兼具「名牌」及實用性的包包紛紛表示，「很可以」、「超實用」。

由於擔服投開票所警衛人員要負責各票所安全維護及臨場狀況處理，要攜帶的裝備可不少。除了基本的密錄器、警棍、無線電、手電筒、警笛不離身，還要帶30公尺標示線、制止扇、簡易移送表單、警衛人員手冊、簽章表等物品，數量多但缺一不可，這個名牌包剛好可以派得上場。

里港分局分局長何明祥表示，總統暨立法委員大選即將登場，感謝里港警友會贈送實用「名牌」勤務包，同仁執勤時，逐一檢視再收納於勤務包內，裝備多也不怕遺漏掉，有效提升員警執勤效能，日後也能再重複使用。里港分局會全力投入選舉維安工作、嚴查賄選、防止暴力，以維護選舉公平及鄉親安全。