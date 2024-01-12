投票日好天氣「僅3地飄雨」！下周一雨區擴大　春節天氣出爐

記者李姿慧／台北報導

冷氣團減弱，今天(12日)白天回暖，明天(13日)投票日僅午後宜花東山區有零星雨，其他各地天氣穩定，下周一、二受東北季風影響，桃園以北、宜花東有局部短暫雨，東北角到宜花交界有局部較大雨勢，農曆春節期間全台略暖，桃園以北、宜蘭降雨機率偏高。

▲明天投票日各地天氣穩定，僅宜花東山區有零星短暫雨。（示意圖／記者李毓康攝）

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台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書分析未來10天天氣及農曆年前、農曆年期間氣候趨勢，賈新興表示，明天周六午後宜花東山區零星短暫雨，周日各地天氣穩定晴朗。

下周一到下周二受東北季風影響，下周一下午起桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨，東北角至宜花交界一帶有局部較大雨勢發生的機率。

▲投票日天氣。（圖／中央氣象署）

賈新興說明，下周三傍晚前宜花東仍有局部短暫雨，下周四天氣穩定，晚上起台東及恆春半島轉有零星短暫雨，下周五花東有局部短暫雨。下周六高屏及台東有局部短暫雨，午後東北季風增強，桃園以北及宜蘭轉有局部短暫雨。下周日桃園以北及宜花東仍有零星短暫雨。

至於短期氣候趨勢，賈新興分析，1月下旬後半轉乾冷，1月底至2月6日偏乾且略偏暖，農曆年期間全台以略暖的機率較高，桃園以北及宜蘭降雨略偏多。不過後期預報變動度大、不確定性較高。

▼歐洲模式預測未來降雨趨勢。（圖／賈新興）