郭台銘遭爆表態挺侯！趙少康稱有真實度　曝郭出席選前之夜機率

▲趙少康參訪杏花學塾。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰關頭，外界關注退選的鴻海創辦人郭台銘動向，屏東議長周典論的女兒周孟蓉轉述，郭去年11月25日致電給她，「為了守護中華民國、政黨輪替，他不會也不能支持柯文哲」，郭辦發言人黃士修表示，「沒聽說過，不評論」。國民黨副總統候選人趙少康今（12）日則說，聲明應該是有一定代表性跟真實性，但就其了解，今晚郭台銘應該是不會現身國民黨選前之夜。

趙少康今日上午參訪杏花學塾，關懷老人長照議題。趙少康說，前兩天看動物，今天看老人家，因為台灣老人問題變多、人數也變多，將來怎麼照顧老人，當選後就是擴大對老人補助、80歲以上免巴式量表等，「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」。

被問到預估勝負差距多少？趙少康笑說，侯康配會贏，因為看這幾天遊街狀況非常有信心，連國民黨總統候選人侯友宜都說，嘉義、台南、屏東反應非常好。

對於網傳署名鴻海創辦人郭台銘的公開信，呼籲選民集中選票給國民黨「侯康配」，後遭聯電榮譽副董事長宣明智承認，信件是他經手，非郭所寫；周孟蓉則透過臉書表示，轉述郭台銘去年11月25日致電給她，「為了守護中華民國、政黨輪替他不會也不能支持柯文哲」，這聲明又能代表郭嗎？趙少康說，最後的時候只有周典論父女可以跟郭董講上話，其他人好像都比較難接近，至於自己打電話給郭董也是進語音信箱聯絡不上，發簡訊給他也是不回，所以周典論父女應該是有一定代表性跟真實性。

趙少康直言，就其了解，今晚郭台銘應該是不會現身，因為他受到民進黨司法威脅，所以他不會出來了，民進黨非常厲害用司法威脅別人。