籲選民勿被蔡英文「文青式言語」騙　藍黨團：投錯票是對自己殘忍

▲李德維、林為洲出席國民黨團12日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文昨在民進黨總統候選賴清德造勢晚會上，向民眾鞠躬，並拉著賴的手，要民眾再相信她一次。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長李德維今（12日）說，善良的台灣人絕不要因一時的文青式言語被騙、被感動，大家已經給蔡英文8年機會，就算你心態再軟、再仁慈，投錯這票就是對自己的殘忍。

國民黨立法院黨團12日舉辦「錄音檔連環爆 國安大破口！」記者會。媒體詢問，怎麼看蔡英文昨天在造勢晚會鞠躬，要民眾再相信她一次，但過去除選舉，包括疫情、弊案爭議，好像都沒看過她鞠躬？

林為洲說，民進黨執政8年，快結束前才說大家再給民進黨機會，但民眾給予7年多，民進黨做了什麼？執政者應該是執政7年很光榮、沒有弊案，「大家繼續給我們做。」鞠躬是因為民怨嗎？台灣從有直選總統開始，8年就換政黨，是優良傳統，簡單說，執政久就要「清垢」，否則對台灣民主、終結貪腐都不是好的。

▲國民黨立法院黨團首席副書記長李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

李德維表示，選民已經給民進黨8年機會，但期間發生這麼多貪腐及其他問題。他要跟超過6成以上希望政黨輪替的選喊話，絕對不要因為一時文青式言語，「我想台灣人是非常善良的，但也容易被騙、被感動」，提醒選民，「被騙一次，算我們倒楣、算我們笨；但我要是活生生、血淋淋再被騙第二次，就要怪自己蠢」。

李德維說，呼籲所有選民，如果你滿意這過去這8年、覺得生活有變得好、對民進黨滿意，請投執政者；但若覺得過去年不如預期、沒達到要求的標準、貪腐、傲慢與黑箱無所不在的話，懇請在野國民黨，讓國民黨接續執政，一定把黑箱、貪腐清除。

李德維強調，在台灣，政黨輪替是希望不同的人有更好機會，來為民眾服務。大家已經給蔡英文8年機會，就算你心態再軟、再仁慈，投錯這票就是對自己的殘忍。