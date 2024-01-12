陳玉珍搬郭台銘催票　「集中選票我們一定要赢」

▲陳玉珍曾支持郭台銘參選。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者皮心瑀／台北報導

選戰剩下不到24小時，國民黨立委候選人陳玉珍回憶去年5月鴻海董事長郭台銘來到金門發表了「金門和平宣言」，他們都不要戰爭，而這一切，必須要實現政黨輪替、下架民進黨才能做到，這正是郭台銘選擇成全、毅然退選的原因，「懇請鄉親出門投票，發揮智慧、集中選票，把安全赢回來」。

陳玉珍說，即將再迎來4年一次的總統和立委選舉，與以往選舉不同的是，在複雜多變的國際和兩岸情勢下，這將是一場決定國家前途命運的選舉。作為曾是國共內戰前線戰地、深受戰爭創傷的金門鄉親，她深感責任重大。

陳玉珍指出，2008年至2016年的台灣海峽，曾經是和平的海峽、繁榮的海峽，在民進黨執政8年後，何以成為英國《經濟學人》雜誌眼中下一個國際衝突熱點發生地？不久前，新加坡學者馬凱碩表示，台灣是世界上最危險的中心地帶，擔憂台灣可能繼2022年的烏克蘭、2023年的加薩之後，成為下一個被犧牲的地緣政治棋子。全球政治風險諮詢機構歐亞集團，將民進黨總統候選人賴清德跟烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡並稱「美國的危險朋友」，認為賴若當選總統，臺海不安現狀可能很快會受到考驗。

陳玉珍表示，郭台銘跟她一樣都不要戰爭，要和平、要繁榮，中華民國的下一代才有未來。但這一切，必須要實現政黨輪替、下架民進黨才能做到，時至今日，她仍然相信，郭台銘守護兩岸和平的心永遠不會改變，守護中華民國的心永遠不會改變，為了中華民國的未來，她懇請金門鄉親明天出門投票，發揮智慧、集中選票，總統票投3號侯康配，立委支持2號陳玉珍，政黨票投9號中國國民黨。