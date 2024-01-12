上百家外媒出席國際記者會　柯文哲強調「台美關係不會改變」

▲柯文哲、吳欣盈國際記者會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

距離2024總統大選倒數1天，民眾黨總統候選人柯文哲12日上午召開國際記者會，外媒關注柯文哲對於中美的態度，柯文哲則強調，自己相信不管是誰當選，台灣跟美國的關係都不會改變，且也強調在三組候選人當中，自己是中國、美國都Acceptable（可接受）的人選。

柯文哲12日上午9時與副手搭檔吳欣盈一同在晶華酒店召開國際記者會，根據民眾黨統計，今日報名國際記者會的媒體共有160餘家、312人報名；而外媒則關注台美中局勢、聯合政府組成、對「九二共識」態度等議題。

有韓媒詢問，最近在華府舉行美日韓印太對話後的聯合聲明中，提及台海和平的重要性，請問將來對美國政策會與現行政府有何不同，以便平衡台灣和中美關係？柯文哲表示，未來可見的時間內，美中對抗是世界主要問題，自己每次講說「兩岸問題」不是講說台灣海峽兩岸，而是「太平洋兩岸」，所以必須在中美對抗的全球架構下尋找平衡點。

柯文哲提及，現在自己的主張是，「我相信台灣不管誰當選，台灣跟美國的關係都不會改變，唯一可能改變的是與中國相處辦法。」所以他一定會維持台灣跟美國穩固的關係，在這基礎之下，願意開始跟中國溝通。

隨後外媒提問，九二共識現在到底是否存在，倘若勝選的話，要怎麼跟中國大陸發展關係？柯文哲回應，九二共識在台灣已經污名化，所以台灣人民不管內容如何，只要一聽到名字就不高興，所以要試著跟中國溝通說，比名稱更重要的是內容，是不是別拘泥於名詞上的堅持。

柯文哲認為，台灣跟中國交流分三個層面，第一個層面為宗教、文化、旅遊、醫療，這一定沒什麼爭議，一定可以先恢復；第二層面講到經濟，這涉及雙方要談判，但現階段政治上有點困難。

柯文哲說，自己一直覺得美國國務卿布林肯說的交流方式最好，「可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗」，如果美國對中國使用此國家戰略，那台灣跟中國的國家戰略也採用同樣方式即可，但當前民進黨政府問題在於可以合作時卻對抗，國民黨問題是必須對抗時還想合作，造成2黨在處理兩岸關係上，都得不到主流民意支持。

外媒追問，柯文哲稍早說不管誰當選，對台灣安全都不會有太大影響，是否指國家安全？以及柯曾說自己當選的話，中美關係將最穩定、發展最好，但希望與中國溝通將「九二共識」換個名詞，對此溝通的信心有多少，倘若中國不相信此做法，兩岸溝通下一步怎麼走？

柯文哲表示，相信美國對台灣3組候選人都問過「當選後台美關係會怎麼樣」，自己當時聲明，他認為美國是世界上最強大的國家，也是台灣最重要盟邦，所以不管怎麼樣、不管誰當選，台灣跟美國關係不會改變，但新政府跟中國的應對態度應有所不同。

柯文哲指出，自己說過會遵循總統蔡英文的外交路線，但被外界解讀是「小英路線」，但其實是只有外交路線，特別是指台美關係，因為他覺得民進黨對中國關係或內政處理都做得不好。

柯文哲認為，台灣是國際社會一份子，不應當用台灣當作座標衡量整個世界，必須跳出來從美國或中國來看台灣；美國與中國大陸都分4個層面思考，是「Preferable（喜歡）」、「Acceptable（可接受）」、「Tolerable（可忍受）」和「Intolerable（不能忍受）」，要先想想看台灣的作為，對美國、中國是哪種等級。

柯文哲提及，若要做一件事情，現階段還沒找到美國、中國同時都很喜歡的，但重要的是別讓任何一邊有「Intolerable（不能忍受）」行為出現，在美中之間可以做到「Acceptable（可接受）」是最好，最起碼也要做到「Tolerable（可忍受）」，「很清楚，在目前3組候選人當中，只有柯文哲是中國跟美國都Acceptable（可接受）的人。」