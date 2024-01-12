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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁選前衝刺！連3天花蓮全區掃街催票　粉絲扮金剛相挺

▲▼選戰倒數，傅崐萁連續三天於花蓮全區進行「集合吧！團結勝利政黨輪替｣花蓮大車掃。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲▼選戰倒數，傅崐萁連續三天於花蓮全區進行「集合吧！團結勝利政黨輪替｣花蓮大車掃。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

選戰倒數，競選連任的立委傅崐萁連續三天於花蓮南中北區進行「集合吧！團結勝利政黨輪替｣花蓮大車掃，分別在南區富里、玉里車掃拜票，10日到中區瑞穗、光復、鳳林、壽豐等鄉鎮，11日在花蓮縣長徐榛蔚、各鄉、村長及地方民意代表與村長等人的陪同下，於北區秀林、新城與吉安鄉，沿路向鄉親懇託催票，衝刺選前關鍵的48小時。

▲▼選戰倒數，傅崐萁連續三天於花蓮全區進行「集合吧！團結勝利政黨輪替｣花蓮大車掃。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

11日一早，傅崐萁及徐榛蔚首先來到台灣水泥公司及亞洲水泥公司的花蓮廠，在兩間公司廠長的陪同下，分別向廠區辛勤的員工致意，感謝其對於花蓮產業與國內經濟的貢獻並誠摯懇託。隨後即展開車隊掃街，穿梭新城大街小巷，民眾紛紛熱情地走出家門口揮手迎接或是從大樓窗戶伸出象徵支持3號的OK手勢！還有熱情支持者施放藍色煙火表達支持國民黨及正藍戰將傅崐萁，更有粉絲穿上金剛猩猩裝揮舞著傅崐萁戰旗給傅崐萁加油打氣，十分熱鬧有趣！

▲▼選戰倒數，傅崐萁連續三天於花蓮全區進行「集合吧！團結勝利政黨輪替｣花蓮大車掃。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲▼熱情支持者施放藍色煙火表達支持，更有粉絲穿上金剛猩猩裝揮舞著傅崐萁戰旗加油打氣。

下午，傅崐萁懇託車隊開進吉安鄉，在日昨吉安18村萬歲婦女團自主徒步懇託一輪的之下，吉安民眾更是報以熱情且熟悉地回應在地的老朋友傅崐萁，忘情的高喊「3號傅崐萁凍蒜｣、「3號侯友宜凍蒜｣，期待傅崐萁再次高票當選，落實花蓮－吉安鐵路高架化及完成花蓮所需要的重大交通建設花東快速道路、蘇花安與國道六號。

▲▼選戰倒數，傅崐萁連續三天於花蓮全區進行「集合吧！團結勝利政黨輪替｣花蓮大車掃。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

晚間傅崐萁競總舉辦「義警消防之夜｣，近千名義警、義消及支持者參與，傅傅崐萁細數民進黨執政近8年，不重視警察與消防人員權益及如何糟蹋犧牲警消弟兄，前瞻舉債8400億卻吝於給警察與消防弟兄先進及精良的裝備，民進黨執政縣市發生大火，犧牲多位消防弟兄，首長卻怠於指揮救災，反而當起網紅打卡，他誓言政黨輪替必為警消弟兄爭權益、討公道！

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