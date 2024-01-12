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侯友宜倒數24小時推6短影音！　「投柯文哲一票、民進黨高興死了」

▲▼ 侯友宜倒數24小時推6短影音！　喊話柯粉「投籃不白投」 。（圖／翻攝侯友宜影片）

▲侯友宜倒數24小時推6短影音。（圖／翻攝侯友宜影片）

記者崔至雲／台北報導

投票倒數24小時，國民黨總統候選人侯友宜日前推出「台灣的未來」競選影片，昨天晚間又推出6支不到15秒的影片，影片中明顯看出訴求「投藍不白投」，影片旁白也提到，「柯文哲說他可以綠白合，但我們不能」、「投柯文哲一票，民進黨高興死了」，呼籲民眾集中選票，盼能在最後一天催出最多的選票。

侯友宜昨晚在臉書上發布一封「致白色力量的同伴們」的貼文，侯向白營支持者喊話，白色力量不要再被少數選戰幕僚帶錯路了；要政黨輪替，藍白要共同合作、下架民進黨，白色力量不是要去搞綠白曖昧、投機分贓，政治除了選舉輸贏，更要用行動回報人民。

侯承諾，完成第四次政黨輪替，他們一定推動藍白聯合政府，結合白色力量的價值主張，實現清廉勤政、和平台灣。同時承諾，未來政黨輪替將以四年為一輪，做不好，不連任，讓台灣的政治領袖，更要戰戰兢兢；讓台灣的民主品質，更能向上提升。

▲▼ 侯友宜倒數24小時推6短影音！　喊話柯粉「投籃不白投」 。（圖／翻攝侯友宜影片）

選戰最後，藍營不斷訴求集中選票，呼籲白色力量支持侯友宜，侯友宜youtube也在昨晚放上6支不到15秒的影片，影片中提到，「柯文哲說他可以綠白合，但我們不能」、「抱歉了柯P，我們是真心想贏」、「投柯文哲一票，民進黨高興死了，政黨輪替就在一念之間，會贏的只剩最強侯友宜」、「現在已是藍綠對決，勝利是不可取代的，人民唯一的勝算，集中投給最強侯友宜」、「現在已是一對一對決的時刻，為了政黨輪替，我們必須投最強侯友宜」、「民進黨最怕人民團結，集中投最強侯友宜，才能讓貪腐鴨霸政權下台」。

每個影片中的字字句句都是針對柯文哲的支持者喊話，希望可以在投票的最後一刻集中選票。近侯人士表示，這次選戰有柯文哲分食在野選票，如何讓政治立場不鮮明、卻期待政黨輪替的選民，可以支持侯康配，是侯團隊一直在思考的，盼在最後階段，推出這樣簡而有力的影片，盡可能喚出棄保的力量。
 

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