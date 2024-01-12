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社會 社會焦點 保障人權

LINE通訊軟體散布選舉假訊息　男被送辦繳2萬處分金緩起訴

▲施男涉散發假訊息 。（圖／枋寮警分局提供）

▲施男涉散發假訊息 。（圖／枋寮警分局提供）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警局日前接獲有民眾在LINE通訊軟體散布有關民進黨籍總統候選人賴清德不實訊息之情資，隨即報請高雄地檢署主任檢察官林志祐、檢察官王建中指揮偵辦，訊後送辦，雄檢於11日傳訊涉嫌的63歲施姓男子到案，訊後當庭諭知緩起訴處分並繳交2萬元，並要求該男子在群組內張貼更正訊息之公告。

枋寮警方表示，施男係於2023 年 12 月下旬，在 LINE 通訊軟體之「消失的高雄縣政府警察局文化論壇」群組內，張貼【重大內幕消息陳定南院長因太清廉而被幹掉、原來大隻的抓耙子是賴皮鬼~~~快看快 看不然會被刪掉】等語。

該事業經調查局於同年12月26日以新聞稿發布查證結果，確認屬不實訊息之文字及影片等訊息，影射民進黨籍總統候選人賴清德之品德與操守有瑕疵，意圖使人不當選。經警方通知他到案說明後，移送高雄地檢署偵辦。

檢察官綜合卷內事證，認定被告涉有違反總統副總統選舉罷免法第 90 條第 1 項之意圖使人不當選散布不實訊息罪，當庭諭知緩起訴處分，命被告除應支付緩起訴處分金 2 萬元外，並由被告在群組內張貼更正訊息之公告，以正視聽。
枋寮警分局分局長林俊雄提醒，隨選舉投票日逼近，假訊息會暴增，若民眾接觸到相關訊息不要轉傳，也不要輕信，只要有發現或者是有人報案，警察機關會立即追查，避免影響選舉之公正性。

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