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大陸 大陸焦點 特派現場

外出打工失蹤16年　男被尋獲竟成「野居人」…靠採食喝井水過活

男子外出打工卻變成野居人。（圖／翻攝自微博）

▲男子外出打工卻變成野居人。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

出門打工竟變「野居人」。中國大陸廣東某個流浪扶助組織在山中發現有男子野居後，將相關資訊公布在網路上，很快就與男子家屬取得聯繫，並從中得知男子18年前離開湖北打工，2年後卻與家人失聯至今，原因更讓他們感歎又感傷。

據《極目新聞》報導，賴大華（化名）平時在深圳擔任快遞員，閒暇時與同事參加流浪漢扶助工作，8日聽環保志工說龍崗山一帶有人野居在山中，便隨同事上山尋找，最終在宛如垃圾堆的棚屋中，發現手持鐵棍警戒的羅姓男子。

羅男得知對方身分後，放下鐵棍並說明來歷，表示自己來自湖北，過去因個性原因打工時常與人矛盾，8年前搬到山裡野居，平時會下山找東西吃，用水全靠山裡綠化灌溉的水井。賴大華則發現，羅男衣著整潔、沒蓄鬍留髮，精神也無明顯異常，與一般流浪漢有很大不同。

扶助組織將當天照片和情況公開在網路上後，很快透過救助站確認羅男身分，9日就聯繫到羅男家屬。家屬一見照片就認出羅男，並決定幾天後到當地把羅男接回家。

家屬透露，今年44歲的羅男從小個性內向，2006年離家到深圳打工，卻在2008年失聯，如今終於找到他，全家都喜極而泣，尤其是家裡唯一相信羅男還活著的8旬老母，更是泣不成聲，但遺憾的是，羅母、2名羅姊與1名羅兄雖還健在，但羅父已在幾年前去世，來不及再見兒子一面。

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