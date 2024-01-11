新娘不是喜歡的類型...新郎硬著頭皮把婚結完！　現場尬到爆

▲近日在大陸貴州的婚禮現場，有名新郎在大喜之日卻一臉不悅，板著臉的配合完成婚禮儀式，且新郎和新娘全程都沒有交流，場面十分尷尬。（圖／搜狐號）



圖文／CTWANT

總比單身好！近日在大陸貴州的婚禮現場，有名新郎在大喜之日卻一臉不悅，板著臉的配合完成婚禮儀式，且新郎和新娘全程都沒有交流，場面十分尷尬，雖然親戚清楚知道新郎為何不開心，但也無奈的說「總比單身好，湊湊日子過。」

據中國報報導，事情發生在貴州，當時婚禮儀式仍在進行中，新郎和新娘都坐在床上，等待儀式的完成，但新郎卻一臉不悅，且新郎和新娘全程都沒有任何交流，讓雙方家屬都不好意思搭話。而從照片中可看出，新郎就板著臉坐在床上，彷彿沒有感情的機器一樣，雖然他全程配合完成婚禮儀式，但明顯看得出，他似乎很不情願。

報導稱，親戚們也知道新郎為何不開心，但因認為能完成婚禮儀式最重要，所以都有默契的選擇閉嘴，堅決不說不該說的話。

而新郎內心也清楚，即使自己長得還行，但依照家中的條件，能有人嫁就不錯了，親戚也勸新郎，有老婆總比單身好，至少2人能一起為家庭努力，生活越來越好。

消息一出，便引起熱議，網友留言勸新郎要珍惜緣分「天賜良缘要珍惜」、「有缘就相聚，缘深才相娶」，也有人笑說「新郎似乎在懷疑人生。」、「別怕可以後天改造」。

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