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嘴破太久恐是癌！營養師曝吃「4水果」：可加速口腔內膜修復

營養師黃千芮表示，吃鳳梨、柿子、柑橘類水果補充維他命C，有助於口腔內膜修復。（示意圖／Pixabay）

▲營養師表示，吃鳳梨、柿子、柑橘類水果補充維他命C，以及吃酪梨的維生素Ｅ，有助於口腔內膜修復。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

嘴巴破洞時要怎樣才能快速復原？營養師黃千芮指出，嘴破時除了要刷牙抱持口腔乾淨外，吃流質、軟質食物能降低對口腔傷口的刺激。另外，可以吃鳳梨、柿子、柑橘類水果補充維他命C，以及吃酪梨補充維生素Ｅ，有助於抵抗發炎以及口腔內膜的修復。

根據《健康2.0》報導，營養師黃千芮指出，口腔內的傷口會依據個體免疫力差異及造成原因，有不同的修復期間，通常在1～2周內會有改善。不過要是長時間未改善，要注意是否為「口腔癌」，建議有問題要盡早就醫檢查，可以看家醫科、牙科或耳鼻喉科。

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黃千芮表示，要是想要加快嘴破的復原速度，需定期清潔口腔，保持傷口乾淨，避免傷口惡化。同時也要調整飲食質地，吃軟質的食物例如濕米飯、粥品、燕麥粥、燉煮的芋頭、南瓜、豆腐或是流質食物像是濃湯、奶昔、豆漿、乳品、果汁、米漿等，降低口腔內傷口的再刺激。

黃千芮透露，日常還可以透過蔬菜水果補充營養素，攝取維生素Ｃ有助於口腔內膜修復、抗發炎，及降低因傷口造成的紅腫狀態，例如當季的鳳梨、柿子、柑橘類水果。另外，吃酪梨還可以預防嘴破，因為內含有豐富的維生素Ｅ，是一種脂溶性維生素，除了抗氧化能力高以外，也同時具有保護細胞膜完整之功能，有助於口腔黏膜健康。

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