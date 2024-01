好兆頭！女驚見天空「天使伸手」激動拍下　回家秒收中獎通知

▲英國一名女子在拍下雲後,幸運地收到彩票中獎通知。(示意圖/Pixabay)

圖文/CTWANT

英國一名女子在新年前夕,在天空拍下了一張「天使之手」的照片,並表示這將會是2024年的好彩頭。結果就在拍下照片回家後,她就收到來自國家彩券的信,通知她幸運地中了214英鎊(8493元),讓她不禁直呼「確實是個好兆頭」。

根據《鏡報》報導,來自英國的崔西(Tracey Preston離開康沃爾郡(Cornwall)艾薩克港(Port Isaac)的聖安德里恩教堂(St Endellion Church)時,抬頭就撇見雲的形狀像是一個巨大的天使,並向她伸出手,而陽光則是透過天使伸出的手照耀大地。

'Angel' pictured over Cornish church where 'ghost of Christmas is buried'



Tracey thought it could be a good omen, and then she found out she'd won £214 on the lottery https://t.co/VQ4tzHzlMwhttps://t.co/VQ4tzHzlMw