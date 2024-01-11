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99％人都不知！律師曝車禍可求償「1項目」　釣出苦主：確定可以

巴毛律師分享，當車子因車禍變成事故車後，其實可以向對方索賠「這項目」。（圖∕unsplash）

▲車子被撞了變成「事故車」，這中間損失的價格是可以向肇事車主求償的。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

台灣車禍現象頻頻，事發當下民眾第一時間都選擇報警處理，再將賠償事項交給保險公司，不過其實還有一項99%的人都不知道可以向對方索賠的項目。近日「巴毛律師」就在臉書上分享，當車子變成事故車會在二手市場貶值，不過這其實是可以向對方求償這中間的價差的，影片一出引起網友高度討論。

巴毛律師在臉書粉專上發布一條「99%的人不知道車禍可以求償這一條」的短片，她提到發生車禍後，車子變成事故車，當之後要變賣時價格可能會下滑，這時民眾可以請汽車修理業同業公會鑑定，評估車禍前後車子的價格，再向對方索賠價差。

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巴毛律師進一步解釋，假設車子原本賣80萬，事故之後估價只剩60萬，那這20萬的價差是「可以找撞你的人求償」，不管汽車、機車都試用，民眾車禍當下不用覺得很衰，這是可以向對方索賠的權利。

影片底下收到不少網友回覆，其中更有人分享親身經歷，表示年前被追撞，本來對方保險不用給付車損，經過送鑑定後，兩方同意支付鑑定的8折金額，並建議大家如果是2年內的車都建議求償這個項目，因為「真的要的回來」！

這部影片獲得7000多次觀看數，不少看過的網友都表示「長知識了！」還有人笑說「居然可以，我還以為是奧客的說詞」、「太晚才知道了QQ」、「下次就知道怎麼辦了」。

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