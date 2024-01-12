400字揭「新潮流如果贏了」　徐巧芯認終極BOSS：我的對手不是淑華

▲許淑華（左）與徐巧芯（右）上演雙姝之爭。（合成圖／許淑華辦公室提供／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市第七選區立委選舉戰況激烈，國民黨女戰將徐巧芯對上民進黨許淑華，兩人各有優勢，也讓松山信義區成為一級戰區。不過，徐巧芯11日深夜坦言，她早已覺悟，自己在這場選戰中真正的對手從來就不是許淑華，而是對方所屬新潮流的資源、人脈、與暗黑手段。她也以400字揭露新潮流勝選的後果，喊話選民支持所有力拚下架新潮流的候選人。

以下為徐巧芯臉書全文：

我早就覺悟，這場選戰，我真正的對手，從來就不是淑華，而是她所屬新潮流的資源，人脈、與暗黑手段。她只是新潮流的偽裝，新潮流的棋子，掩護新潮流擴張派系版圖。就像怪奇物語的次元裂縫中，巨大魔物蠢蠢欲動，如果我不能守住，牠們就會長驅直入。

新潮流如果贏了，鄭文燦論文抄襲被撤銷，潘孟安論文抄襲54%，郭國文論文抄襲250多處，賴惠員論文一本抄三本，重複36％，張廖萬堅誣指管爺抄襲，結果自己論文被抓包抄襲比例26%，可能通通過關，此後再無人過問。

新潮流如果贏了，兼任19家綠能公司董座的賴勁麟，與前雲豹能源獨董李退之，按照民進黨的一貫風格，暫避風頭之後就能班師回朝，官可能還會做的更大，雲豹小公主賴品妤就能繼續嗆大家，核電重啟個屁，嗓門，可能也比之前更大！

新潮流如果贏了，前台南市經發局長，AKA.充氣娃娃收藏家，陳凱凌貪污被起訴，恐怕一審有罪，二審輕判，三審就吃豬腳麵線？

台南市議長，屁股有幾根毛，賴清德都知道的邱莉莉賄選，會不會就被輕判？

吳思瑤，繼續吃案性騷？護航萊豬？護航高端？

前行政院發言人陳宗彥，恐怕等不及，要找小芸敘舊慶功？

新潮流如果贏了，段宜康帳戶進出2900萬元，不必去查？疑似白手套的林秉樞 服刑完畢，就能重出江湖？說自己當監察院長是為了廢監察院的陳菊，繼續按摩午睡，請勿打擾？

這就是為什麼，我們必須阻止新潮流，如果不能現在阻止新潮流，讓他們繼續坐大，只怕以後，沒有機會。

而此時此刻，不只是我，全台還有數十個選區，在野陣營的夥伴們，正在鏖戰新潮流的對手，總統大選的終極BOSS，也是新潮流的賴清德，懇請大家，支持我，也支持所有力拚下架新潮流的候選人！