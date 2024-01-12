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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨凱道造勢超時7分鐘　賴清德競總：依中選會處理

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德11日晚間出席「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢活動，主持人高喊現場突破20萬人。不過，在活動尾聲的致詞階段，賴清德與主持人說完時，已經超過法定活動時間7分鐘；對此，賴清德競總發言人陳世凱表示，一切會依照中選會的規定處置。

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，總統候選人賴清德致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德提出4個保證。（圖／記者李毓康攝）

賴清德11日晚間與總統蔡英文、副手蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌、國政顧問團召集人鄭麗君、台北市競總主委陳時中等政要，一同出席「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢活動。接近晚間8點左右，主持人便表示現場已有超過8萬人齊聚，晚間9點左右突破至15萬人，最後喊出現場有破20萬人齊聚。

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，賴清德、蔡英文、蕭美琴三人同台凝聚支持者氣勢。（圖／記者李毓康攝）

▼▲賴清德、蔡英文、蕭美琴3人同台凝聚支持者氣勢。（圖／記者李毓康攝）

▲111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，賴清德、蔡英文、蕭美琴三人同台凝聚支持者氣勢 。（圖／記者李毓康攝）

賴清德在演說中提出4個保證，首先是保衛國家生存，守護人民生命、和平靠實力，不是靠侵略者的善意，若他當選總統，一定會持續強化國防，強化經濟，強化和民主陣營的合作，發揮威懾的力量，不卑不亢維持現狀，守護國家的生存發展，維護2300萬人寶貴的性命。

第二個保證，賴清德說，是民主治理，他會用人唯才、不分黨派，以開放包容的心面對挑戰，也會汲取在野黨的意見，團結民意壯大台灣，未來的台灣還要面對國內外許多挑戰，要對抗的不是彼此，而是共同的困境。

▲▼台中造勢晚會，開場後湧入五萬人。（圖／賴清德競選總部提供）

▼▲現場支持者眾多。（圖／賴清德競選總部提供）

▲▼賴清德凱道造勢人口已經包圍景福門。（圖／賴清德競選辦公室提供）

第三個保證，賴清德表示，是推動國家希望工程，在蔡英文政府8年基礎上，讓台灣可以在全球變動的趨勢當中穩健發展，成為國際社會上穩定、不可或缺的力量。他振臂高呼，「價值外交我們繼續做，穩定兩岸我們繼續做，國防自主我們繼續做，經濟升級我們繼續做，能源轉型我們繼續做，青年投資、居住正義、教育平權，我們也要繼續做！0到6歲國家跟你一起養2.0、長照3.0，我們都繼續做！做更多！做更好！」

第四個保證，賴清德談及，是堅持理想永不放棄，壯大台灣照顧人民，這是他堅定的理想，也是每一天應有的工作，清廉、勤政、愛鄉土這7個字不是掛在牆上，而是放在心裡時時警惕，「做得不夠多、不夠快，我們檢討改進，有人犯錯絕對不會包庇寬容，我們並不完美，但是我們一定做到最能夠回應民意的政黨，才能夠對得起人民的託付」。

不過，在活動進入尾聲時，賴清德結束演說，再加上主持人帶動現場支持者喊口號，整場活動直到晚間10點07分才結束，被認為超過法定活動時間7分鐘，而賴清德是在晚間10點10分搭車離開現場。對此，賴清德競總發言人陳世凱表示，一切會依照中選會的規定處置。

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