綠營「美德英」台中造勢5萬人潮擠爆　蕭美琴：珍奶是台中的驕傲

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

激戰搖擺州！選前倒數第二晚，包括總統蔡英文、正副總統候選人賴清德、蕭美琴全集結台中，全力催票。主持人宣布現場人潮在晚間八點已突破5萬人。蔡英文高喊，台中是關鍵中的關鍵，台中贏、台灣就贏，呼籲選民出來投票，守住台灣的未來。蕭美琴也提到，台中是珍珠奶茶的發源地，也是台灣的驕傲，「希望大家能帶著同樣的驕傲面對世界」。

▲民進黨「美德英」台中造勢湧入5萬人，副總統候選人蕭美琴高喊，台中是珍奶的發源地，珍奶是台中驕傲，也帶領成台灣驕傲。（圖／記者白珈陽攝）



▲決戰中台灣！總統蔡英文一周內連續三度南下台中輔選，高喊台中贏、台灣一定贏。（圖／記者白珈陽攝）



蔡英文自上周四至今，已經在一周內3度南下台中站台，可見對台中的重視。今天活動地點在台中知名景點、帝國糖廠對面空地，更鄰近台中火車站。傍晚5點過後，車站就湧現人潮，許多人搭火車抵達台中參加造勢活動，活動進行約莫一個半小時，人潮已經外溢到周邊，民進黨宣布現場人數突破3萬人。

蔡英文一上台，支持者瘋狂尖叫、吹口哨，大喊「我愛妳」，聲音之大讓蔡英文一度嘴角失守，還笑說這次不是她要選，大家要記得投給民進黨候選人賴清德、蕭美琴。蔡英文首先感謝支持者在過去8年支持，讓她在面對國際的劇烈變化、一次又一次的壓力中，帶領台灣人民在每個關鍵時刻找到正確方向。

蔡英文表示，8年來推動加薪、減稅、長照、幼托讓人民過得更好；也投資基礎建設，為產業打下基礎，讓台股翻倍成長、經濟更好。蔡英文路線就是沉著穩重路線，讓台灣走向世界，現在她已經把鑰匙交給賴清德，呼籲選民站出來，1月13日一定要出來投票。

▲民進黨賴清德、蕭美琴以及總統蔡英文南下台中造勢，5萬人湧入造勢現場。（圖／記者白珈陽攝）



稍早蕭美琴上台演說，提到下午在高雄掃街，發現支持者眼中充滿驕傲與光榮。蕭美琴提到，台中是珍珠奶茶發源地，從前她在美國念書沒有喝過珍珠奶茶，但現在全世界到處都看得到珍珠奶茶店，珍奶店如雨後春筍般出現，也是台灣的驕傲，台中用自己的美食創造世界的驕傲。

蕭美琴強調，她與賴清德不會用土地或房產賺取個人利益，更不會亂講話、反覆無常，建立社會信任、爭取國際力量支持，未來會建立帶領台灣進步、團結的團隊。