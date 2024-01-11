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台南藍軍接獲檢舉指控　民進黨抹紅抹黑國民黨操縱司法

▲台南市議會國民黨團發言人蔡育輝接獲檢舉，指控民進黨抹黑抹紅國民黨，操縱司法與媒體，整肅異己欺壓善良人民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團發言人蔡育輝接獲檢舉，指控民進黨抹黑抹紅國民黨，操縱司法整肅異己欺壓善良人民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨團接獲檢舉，指控民進黨利用司法抹黑國民黨官員和立委，黨團痛批賴清德，居然操縱理當維持公平正義客觀的司法成為打手，整肅異己欺壓善良人民，賴清德想贏得大選，想在台南拿6成選票根本是作夢，台灣人民真的是這麼好欺侮？

發言人蔡育輝議員高舉檢舉文件怒說，賴清德是民進黨的主席，民進黨中央政策委員會，在2023年11月20日政情，清楚分配任務，抹紅侯友宜等人，以故事性方式轉給特定媒體政論節目名嘴，說共產黨介入台灣選舉，更要求司法要加速國民黨官員與立委黑金、貪腐、洗錢、炒股及共諜案件的公展和審判，這些卑劣的手段只為贏得大選，難怪里長們去大陸旅遊就被司法搜索聲押，張顯耀更被扣上反滲透法的紅帽！

蔡育輝指出，賴清德口口聲聲說民進黨是一個會反省改革的政黨，遠的不說就拿賴皮寮來論，賴清德滿口謊言不斷被戳破，既沒照顧礦工，還把國安人員當清潔工，賴皮寮也沒信託，這麼一件小小的家事讓國人看清賴清德的人格和人品，賴清德在安平的豪宅購買時間，居然跟安平遊艇碼頭開發案和捷運綠線轉運站計畫時間點巧合，年輕人也想要這樣的巧合？這樣的人能領導國家？

蔡育輝說，在民進黨執政下，年輕人都被貼上天然獨的標籤，為何從九合一大選後，年輕人就離民進黨離賴清德越來越遠，因為在年輕人眼中，民進黨承諾的解決貧富差距、改革薪資結構、爭取勞工權益和居住正義，全部跳票，缺工問題嚴峻，餐飲、批發、電子資訊和製造業等四大產業，缺百萬勞工成為慘業，20萬戶社會宅，只完成9萬戶，賴清德還敢高喊『百萬社會宅』，飽受高房價衝擊的年輕人，不敢結婚、不敢生孩子、更沒錢買房子，賴清德擔任過行政院長，現在貴為副總統，年輕人為何要支持不顧年輕人死活的賴清德？

▲台南市議會國民黨團發言人蔡育輝接獲檢舉，指控民進黨抹黑抹紅國民黨，操縱司法與媒體，整肅異己欺壓善良人民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝怒批，年輕人更痛恨數位中介法，民進黨完全執政後，為了箝制人民言論自由，推數位中介法引發網友強力反彈，網友轉傳也被叫去調查站問話查水表，唯一受益人就是民進黨的1450，更可怕的是，民進黨執政後動輒以反滲透法等恐嚇人民，人民去大陸旅遊也扣上紅帽，動用司法搜索聲押，民進黨比共產黨還共產黨。

蔡育輝指出，賴清德在台南7年多，讓爐碴、太陽光電的黑金腐蝕了台南，房屋稅連3年暴漲還回溯15年，逼的台南鄉親組房衫軍走上街頭抗議，接著賴清德在台南大力種電，光電板兩個太陽毀了西濱沿線鄉親的家和良田魚塭，台南鄉親再度走上街頭抗議，台南還有112條人命是因為賴清德不進議會所害，台南鐵路東移有4百多戶家園被賴清德狠心拆除，當年這些哀號聲可曾讓冷血無情的賴清德改變心意？選民用選票唾棄民進黨，之前台南市長選舉，民進黨只拿下48.8％險勝國民黨的43.63％，賴清德想在台南拿6成選票，這是作夢！

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