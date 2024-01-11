銀髮幼兒同樂　南科聯苑非營利幼兒園200多人愛心助老

▲南科聯苑非營利幼兒園，11日在園內舉辦愛心助老袋認助活動，聯合全校逾2百名師生、幼童家長們，與華山3名長輩進行闖關互動遊戲，讓幼童體驗老人身體退化的不便處境，並推動老幼共融。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

社福寒冬處境依舊，農曆年即將到來，華山基金會台南B（原台南縣）年菜募集仍缺5成，為幫華山服務的孤老渡過難關，南科聯苑非營利幼兒園李玉珍園長，11日在園內舉辦愛心助老袋認助活動，聯合全校逾2百名師生、幼童家長們，與華山長輩進行闖關互動遊戲，讓幼童體驗老人身體退化不便處境，推動老幼共融。

75歲的林阿嬤靠撿拾回收維生，長年獨居、自食其力，對比三代同堂的溫馨家庭更顯孤單落寞。活動當天，阿嬤參與「模糊牌卡配對」、「負重行走競賽」、「你說我聽」三個遊戲關卡，小朋友模擬長者眼睛看不清、行動緩慢及耳朵重聽的老化狀況，讓長期孤身的她，體驗到許久沒有的歡樂溫馨氣氛。

活動在南科聯苑非營利幼兒園幼童們，齊聲呼喊「當我變老請你愛我」的愛老人口號中圓滿結束。李玉珍園長表示，期望助老愛心袋能帶回滿滿的愛心與善念，幫助更多弱勢老人。

早一步行善，多增一份福報。華山基金會台南B（原台南縣） 目前服務近1300位弱勢長輩，因區域內偏鄉眾多、經費募集困難，誠摯邀請支持「愛老人愛團圓」公益活動，捐贈孤老年菜一份900元，幫助「老很多、老很快」的老寶貝們，讓他們在農曆年節溫飽不孤單。愛心專線：(06)589-5952王站長，郵政劃撥帳號：3155-9699，戶名：華山基金會(通訊欄請備註：113春節新市站)，歡迎索取信用卡授權書或諮詢其他捐款方式。