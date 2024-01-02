4歲男童抓傷同學...幼保員要他「體驗」狠抓臉　驚悚血痕曝

▲台中4歲男童臉頰遭幼保員抓傷。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、吳佩蓁／台中報導

台中市豐原區一間幼兒園內的4歲男童不小心抓傷另名男同學，劉姓女幼保員發現後竟要男童「體驗」看看有多痛，也用手指抓傷男童臉，造成男童臉頰留下數道傷痕，讓家長氣炸報警提告。台中市教育局表示，劉女目前已被暫時停職，若調查結果證實劉女違反教保服務人員條例，嚴重可處罰款或不得任教。

男童家長表示，4歲兒子就讀台中市豐原區某幼兒園中班，去年12月22日幼兒園舉辦耶誕節活動，活動結束後大家準備回教室，兒子見另名男同學仍在遊樂設施上玩耍，他便上前叫對方下來，過程中不小心抓傷對方的臉。

劉姓女幼保員事後用LINE通知男童家長，他當天下午就帶著藥膏及手寫卡片，想和受傷男童及對方家長道歉，沒想到一到幼兒園竟發現自己兒子臉頰也受傷，詢問之下才知道是被劉姓女幼保員抓傷，男童家長表示，兒子因此不敢上學，害怕地告訴他：「為什麼要去學校？可以不要去學校嗎？我會怕老師，我睡不著覺。」

事後該名家長詢問劉女，劉女僅輕描淡寫帶過，還不願道歉，他向幼兒園要求調閱監視器畫面，幼兒園卻說沒有監視器畫面，氣得他直接帶著兒子去驗傷，在去年12月25日到派出所報案，並對劉女提告傷害，劉女才不斷打電話及傳訊息道歉，還到男童家送禮賠罪，但男童害怕見到劉女。

警方表示，12月26日通知劉女到案，劉女坦承她是為了讓男童知道自己得行為不對，才模仿他的行為動手抓男童臉頰，但因為她指甲較長又沒控制好力道，才導致男童臉頰留下數道紅紅的傷痕，但並未破皮流血，全案已依傷害罪嫌函送偵辦。

幼兒園則表示，劉女在幼兒園任教16年，表現一向都不錯，沒想到會發生這起意外，園方也是家長報警後才知曉此案，但家長回絕他們探視，且劉女已於12月26日暫時停職，目前等待教育局調查。

台中市教育局表示，已依教保服務人員條例要求劉女暫時停職，若調查確認其違反教保服務人員條例，對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對幼兒的身心暴力或不當對待行為，可處6千至6萬元或6萬至60萬元罰款；嚴重將管制1至4年或終身不得在教保服務機構任職，教保服務機構也會被連帶裁罰6千到6萬元。