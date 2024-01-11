決戰中台灣！賴清德：跟馬英九說「你錯了」　台灣不走回頭路

▲台中造勢晚會開場後湧入5萬人。（圖／賴清德競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統候選人賴清德今（11）晚間出席「賴清德台中市選前造勢晚會」。他表示，中台灣就是大選決勝關鍵，要用手中神聖的選票，告訴前總統馬英九「你錯了」，台灣不走回頭路；告訴國際社會，台灣堅定擁抱世界、迎向未來，不向極權主義低頭。

賴清德今天晚間登台高呼，這場大選，將決定台灣的前途，也將影響印太地區的和平穩定，世界都在看，台灣到底要走向未來，或是走回過去；要迎向世界，還是鎖進中國；是要堅持守護民主價值，還是向威權專制低頭。

賴清德也提及馬英九接受外媒《德國之聲》專訪時稱「就兩岸關係而言，要相信習近平」，並且多次強調台灣要回到九二共識，賴表示，「我們對和平要有理想，但不能夠有幻想」，馬的主張已經過時、歷史已經翻新，和平必須靠實力，而非依靠侵略者的善意，這也是為什麼他提出和平四大支柱行動方案，也承諾未來將持續強化國防與經濟力量，同時與民主陣營肩並肩站在一起，共同守護台灣安全、維護印太和平穩定。

賴清德認為，馬前總統說要相信習近平，是刻意忽略他和侯友宜主張的九二共識，已經多次被中國國家主席習近平公開定調為一個中國原則、一國兩制的台灣方案，但這並非台灣要走的道路。他說，投侯友宜就等於投馬英九，懇請國人站出來投票，用手中神聖的一票，跟馬前總統說「你錯了」，台灣要堅定走向世界、迎向未來，在民主的道路上持續壯大，而非走回頭路，鎖進中國，向極權主義再度低頭。

賴清德說，未來他將承擔起4項重大使命，讓台灣更穩健壯大。他說，第一是保衛國家生存，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，只要認同台灣，就是這塊土地的主人，未來也將團結國人，走在信賴台灣的路上；第二，守護人民生命，和平無價，戰爭沒有贏家，未來將在對等尊嚴前提下，與中國進行交流合作，增進兩岸人民福祉，但在中國未放棄武力犯台前，他將落實和平四大支柱行動方案，以和平為目標，不求戰、不畏戰，以備戰來避戰。

賴清德表示，第三，照顧人民生活，他會掌握地緣政治變化，擴大台灣優勢，站穩全球供應鏈關鍵位置，同時持續壯大科技產業，做中小微型企業的靠山，並支持各縣市地方產業、社會企業，推動地方創生，讓台灣在經濟上成為日不落國；第四，讓國家生生不息，一個國家的偉大，不在於土地大小、人口多寡、武力強大，而是在於人民是否享有民主人權、是否不分性別、年齡、地域，都能和諧自在生活。

今日出席晚會貴賓還包括總統蔡英文、副總統候選人蕭美琴、總統府秘書長林佳龍、立法委員蔡其昌、黃國書、何欣純、張廖萬堅、莊競程、林靜儀，和立法委員候選人江肇國、謝志忠、謝子涵，以及政治評論員李正皓與多位總統府資政、國策顧問、地方黨公職、里長、百工百業各界先進皆共襄盛舉。

晚會現場湧入超過5萬名台中市民，賴清德到場時，支持者熱情搖旗吶喊「總統好」、「賴清德凍蒜」、「台灣美德贏台灣」，在選前最後關鍵時刻，展現決戰中台灣的最強勝選氣勢。