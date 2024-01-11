　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

決戰中台灣！賴清德：跟馬英九說「你錯了」　台灣不走回頭路

▲▼台中造勢晚會，開場後湧入五萬人。（圖／賴清德競選總部提供）

▲台中造勢晚會開場後湧入5萬人。（圖／賴清德競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統候選人賴清德今（11）晚間出席「賴清德台中市選前造勢晚會」。他表示，中台灣就是大選決勝關鍵，要用手中神聖的選票，告訴前總統馬英九「你錯了」，台灣不走回頭路；告訴國際社會，台灣堅定擁抱世界、迎向未來，不向極權主義低頭。

賴清德今天晚間登台高呼，這場大選，將決定台灣的前途，也將影響印太地區的和平穩定，世界都在看，台灣到底要走向未來，或是走回過去；要迎向世界，還是鎖進中國；是要堅持守護民主價值，還是向威權專制低頭。

▲▼台中造勢晚會，開場後湧入五萬人。（圖／賴清德競選總部提供）

賴清德也提及馬英九接受外媒《德國之聲》專訪時稱「就兩岸關係而言，要相信習近平」，並且多次強調台灣要回到九二共識，賴表示，「我們對和平要有理想，但不能夠有幻想」，馬的主張已經過時、歷史已經翻新，和平必須靠實力，而非依靠侵略者的善意，這也是為什麼他提出和平四大支柱行動方案，也承諾未來將持續強化國防與經濟力量，同時與民主陣營肩並肩站在一起，共同守護台灣安全、維護印太和平穩定。

賴清德認為，馬前總統說要相信習近平，是刻意忽略他和侯友宜主張的九二共識，已經多次被中國國家主席習近平公開定調為一個中國原則、一國兩制的台灣方案，但這並非台灣要走的道路。他說，投侯友宜就等於投馬英九，懇請國人站出來投票，用手中神聖的一票，跟馬前總統說「你錯了」，台灣要堅定走向世界、迎向未來，在民主的道路上持續壯大，而非走回頭路，鎖進中國，向極權主義再度低頭。

賴清德說，未來他將承擔起4項重大使命，讓台灣更穩健壯大。他說，第一是保衛國家生存，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，只要認同台灣，就是這塊土地的主人，未來也將團結國人，走在信賴台灣的路上；第二，守護人民生命，和平無價，戰爭沒有贏家，未來將在對等尊嚴前提下，與中國進行交流合作，增進兩岸人民福祉，但在中國未放棄武力犯台前，他將落實和平四大支柱行動方案，以和平為目標，不求戰、不畏戰，以備戰來避戰。

賴清德表示，第三，照顧人民生活，他會掌握地緣政治變化，擴大台灣優勢，站穩全球供應鏈關鍵位置，同時持續壯大科技產業，做中小微型企業的靠山，並支持各縣市地方產業、社會企業，推動地方創生，讓台灣在經濟上成為日不落國；第四，讓國家生生不息，一個國家的偉大，不在於土地大小、人口多寡、武力強大，而是在於人民是否享有民主人權、是否不分性別、年齡、地域，都能和諧自在生活。

今日出席晚會貴賓還包括總統蔡英文、副總統候選人蕭美琴、總統府秘書長林佳龍、立法委員蔡其昌、黃國書、何欣純、張廖萬堅、莊競程、林靜儀，和立法委員候選人江肇國、謝志忠、謝子涵，以及政治評論員李正皓與多位總統府資政、國策顧問、地方黨公職、里長、百工百業各界先進皆共襄盛舉。

晚會現場湧入超過5萬名台中市民，賴清德到場時，支持者熱情搖旗吶喊「總統好」、「賴清德凍蒜」、「台灣美德贏台灣」，在選前最後關鍵時刻，展現決戰中台灣的最強勝選氣勢。

▲▼台中造勢晚會，開場後湧入五萬人。（圖／賴清德競選總部提供）

▲▼台中造勢晚會，開場後湧入五萬人。（圖／賴清德競選總部提供）

ET快訊
新娘不是喜歡的類型...新郎硬著頭皮把婚結完！　陸婚禮尬到爆
30多歲「負債600萬」還有救？　一票見他1條件：來曬的嗎
張宇剛離婚2個月「再披婚紗」！PO中空照
快訊／周孟蓉曝郭台銘通話內容！「不會也不能支持柯文哲」
女大生趴床曬「飽滿圓蜜桃」驚呆PTT！全讚爆極品：不科學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳椒華晚間再發聲！力挺黃國昌：值得尊敬跟效尤

直擊／「包圍景福門」空拍照曝！　賴清德凱道造勢湧破15萬支持者

宣明智南下高雄力挺「藍營4小雞」　再陪六合夜市掃街開吃播

蘇貞昌：台灣不是沒給國民黨機會　成績清楚「難道要回馬赤字時代？」

決戰中台灣！賴清德：跟馬英九說「你錯了」　台灣不走回頭路

快訊／周孟蓉曝郭台銘通話內容！　「不會也不能支持柯文哲」

三腳督混戰「沒人是輸家」！黃暐瀚分析藍綠白選後收獲：都是贏家

陳時中轟在野黨「造謠出一張嘴」　心疼防疫團隊：你們委屈了

「羅智強奧步史無前例」　苗博雅：若我勝出「代表台灣不再有鐵票區」

國民黨新CF諷《在路上》　開倒車、海邊哏「酸好酸滿」

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

陳椒華晚間再發聲！力挺黃國昌：值得尊敬跟效尤

直擊／「包圍景福門」空拍照曝！　賴清德凱道造勢湧破15萬支持者

宣明智南下高雄力挺「藍營4小雞」　再陪六合夜市掃街開吃播

蘇貞昌：台灣不是沒給國民黨機會　成績清楚「難道要回馬赤字時代？」

決戰中台灣！賴清德：跟馬英九說「你錯了」　台灣不走回頭路

快訊／周孟蓉曝郭台銘通話內容！　「不會也不能支持柯文哲」

三腳督混戰「沒人是輸家」！黃暐瀚分析藍綠白選後收獲：都是贏家

陳時中轟在野黨「造謠出一張嘴」　心疼防疫團隊：你們委屈了

「羅智強奧步史無前例」　苗博雅：若我勝出「代表台灣不再有鐵票區」

國民黨新CF諷《在路上》　開倒車、海邊哏「酸好酸滿」

陳椒華晚間再發聲！力挺黃國昌：值得尊敬跟效尤

直擊／「包圍景福門」空拍照曝！　賴清德凱道造勢湧破15萬支持者

宣明智南下高雄力挺「藍營4小雞」　再陪六合夜市掃街開吃播

選前2天！桃檢積極偵辦賭盤、賄選案　聲押4人+查扣20萬不法所得

蘇貞昌：台灣不是沒給國民黨機會　成績清楚「難道要回馬赤字時代？」

紅海危機會展參展商最頭痛　海轉空含陸運等約三到五倍價　

專業藥師傳授「三不三要」原則　讓你遠離感染威脅

3C電商的贖罪旅程　網購循環包裝為8千萬個網購垃圾找解方

銀髮幼兒同樂　南科聯苑非營利幼兒園200多人愛心助老

Apink朴初瓏曝成員變動心境　聽普美建議慘遭詐騙：沒有以後了！

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

政治熱門新聞

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

快訊／媽媽罵高嘉瑜「肖查某難怪被人打到哭」　李彥秀道歉

高嘉瑜市場拜票　李彥秀媽媽堵人狂罵「肖查某」、「被人打到哭」

喊話郭董「別為國民黨流淚」　前藍縣長千字文：是民進黨對苗栗伸援手

呱吉3建議籲投票：不要算計自己的票

網傳郭台銘要求票投「侯康」公開信　郭辦：非郭辦發出已由律師處理

宣明智承認　草擬郭台銘「挺侯康」公開信

快訊／馬英九「未受邀」出席選前之夜　國民黨：避免民進黨詆毀馬

快訊／周孟蓉曝郭台銘通話內容！　「不會也不能支持柯文哲」

網議陳水扁選前發「台灣的選擇」　他：1/13本來就是台灣人的選擇

王鴻薇車掃遇抗議　丈夫怒比「雙中指」回嗆、王要助理「把她錄起來」

馬英九自掏腰包「買2大報版面」：投侯康

快訊／趙少康喊話柯文哲　宣示「白不跟綠組聯合內閣、共推立法院長」

大選將登場　BBC：中國想要的台灣正在消失

更多熱門

相關新聞

台南藍軍接獲檢舉指控民進黨抹紅抹黑國民黨

台南藍軍接獲檢舉指控民進黨抹紅抹黑國民黨

快訊／周孟蓉曝郭台銘通話內容！　「不會也不能支持柯文哲」

快訊／周孟蓉曝郭台銘通話內容！　「不會也不能支持柯文哲」

綠營「美德英」台中造勢5萬人潮擠爆

綠營「美德英」台中造勢5萬人潮擠爆

三腳督混戰沒人是輸家！黃暐瀚曝藍綠白選後收獲

三腳督混戰沒人是輸家！黃暐瀚曝藍綠白選後收獲

「羅智強奧步史無前例」　苗博雅：若我勝出「代表台灣不再有鐵票區」

「羅智強奧步史無前例」　苗博雅：若我勝出「代表台灣不再有鐵票區」

關鍵字：

2024總統2024賴清德美德贏台灣賴清德

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

快訊／丹妮婊姐結婚黑人男友！

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

即／台中女頸部遭機械車位夾住　無生命跡象送醫

寒流暖氣開到500多度　老夫妻被活活烤死

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

更多

最夯影音

更多
警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸
洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面