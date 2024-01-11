中學生月台CPR救人　曾沒救回爺爺！他：不想錯失任何機會

記者沈繼昌／桃園報導

國立中大壢中學生張靖綸昨（10）日傍晚在中壢火車南下月台等車時，見一名長者突然暈厥倒地不省人事，他第一時間立即上前為對方進行CPR，在警消未抵達前成功救回一條寶貴性命。中大壢中校長李世峰今天上午在學校公開表揚其善舉，張靖綸說，國中時爺爺曾命危，當時也幫忙搶救卻未救回，這次「不想錯失任何救回他人生命的機會」，因此亳不遲疑出手幫忙。

▲國立中大壢中學生張靖綸（藍色運動服者）昨天在中壢火車站南下月台，見長者倒地立即幫CPR急救，及時救回長者性命。（圖／熱心民眾提供）

中大壢中校長李世峰指出，目前是壢中救護隊的成員之一的張靖綸，昨天傍晚在中壢火車站南下月台準備搭車返家時，面對月台有名長者在其眼前突然倒下，張靖綸當時察覺長者已無呼吸心跳，當下沒有多想抓緊黃金救援時間幫忙施作CPR，經過多次嘗試後總算讓長者恢復心跳與呼吸，在救護人員抵達前順利讓其能逐漸恢復自主呼吸心跳，後來送醫救治時順利救回一命，當時在場台鐵人員與鐵路警察都對張靖綸英勇救人行為稱讚不已。

張靖綸表示，這是他第一次臨場遇到在眼前失去呼吸心跳患者，因當時情況緊急，具有CPR執照的自己，見有長者倒下，第一時間就立即出手協助，按照標準作業程序施作CPR，之後再實施AED，病患當下逐漸恢復自主呼吸心跳，直到救護人員趕到將病患送到醫院。有這次經驗後讓自己對救人更具信心，更感謝站長、鐵路警察與警消人員即時後續協助。

▲中大壢中校長李世峰（右三）表揚張靖綸善行，學務主任馬仲民（左一）、導師黎渝秀（左二）、壢崗文教基金會董事長楊文達（右二）、主任教官陳仁昭（右一）。（圖／中大壢中提供）

張靖綸還說，在國中時曾面對自己爺爺實施急救，但很遺憾最終沒救回來，這件事情已成為他心中最大遺憾；救人是對爺爺的承諾、長久的人生目標。因為生命無價，因為不想再有遺憾，對我來說，能把病患救回來，就是告慰爺爺在天之靈最好的獎勵。

張靖綸強調，平常認真學習各種急救知識與實作練習，在年齡限制許可下考取急救執照，進入中大壢中就讀後，召募對急救有興趣同學成立救護隊，利用課餘學習各種急救課程訓練，並積極到校外考照，取得EMT緊急救護技術員資格。平時在運動會、體育賽事或學校大型活動中，擔任健康中心輔助工作，盡自己的心力去協助他人，期望能發揮作用。

中大壢中校長校長李世峰與師長們，對張靖綸英勇事蹟讚許有加，今天在學校公開表揚，並邀請家長會長余斌全、輔導會長劉秋梅、壢崗文教基金會董事長楊文達等人，頒贈1萬元獎勵金，以作為學校救護隊急救設備充實，以表達對張靖綸與救護隊的肯定與鼓勵。