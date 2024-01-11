汐止薑母鴨店開打！兄弟檔VS.父子檔　酒瓶+椅子齊飛

記者張君豪／新北報導

7日晚間22時48分，新北市汐止區康寧街某薑母鴨店發生一起群眾鬥毆事件，現場一對高姓兄弟檔（20歲、19歲）因向李男（43歲）購買商品匯款後對方遲遲不出貨，兩兄弟認為李男賴帳，當天開車到李男用餐的薑母鴨店理論，雙方一言不和大打出手，李男未成年兒子在場見到父親開打也動手幫忙，警方獲報後，出動快打部隊到場維持秩序，並將4人帶回調查。

▲汐止某薑母鴨店爆發3人打群架事件，警方依法究辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

據了解，高姓兄弟兩人與李男認識，兩兄弟落網後向警方抱怨，他們匯款7千元向李男購買商品，李男事後以手頭緊為由，向高家大哥又商借1600元，但李男事後未出貨，連借款都沒歸還，讓高男兄弟難忍這口氣，6日晚間到李男家找人要債未果。

事發當天晚上，高男致電李男要求還錢，李男表示跟家人在該薑母鴨店吃飯，表示可以過來當面談。高男到場發現李男正與家人大吃薑母鴨並飲酒作樂，心生不滿認為「你有錢吃大餐喝酒、卻說沒錢還」。

雙方當場爆發口角衝突，李男父子檔則持酒瓶、店內椅子攻擊高男，導致高男討債不成還被打成豬頭，警方到場雙方互控傷害，警方帶回4人，訊後將李姓父子及高家兄長3人依傷害罪嫌移送士林地檢署、士林地院少年庭偵辦。

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