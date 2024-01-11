國民黨最新競選宣傳影片：國家機器被玩壞？換好師傅，才有未來！

▲國民黨釋出新一波CF，由不分區立委候選人柯志恩與謝龍介出演，暗諷意味十足。（圖／翻攝自影片）

政治中心／綜合報導

2024選戰倒數2天，國民黨在選前推出新一波CF，不分區立委候選人柯志恩與謝龍介坐在壞掉的車上，發動引擎時聽見異聲，並表示「有些事情不需要坐上駕駛座，坐在副駕駛座也有感覺對吧？」暗指國家機器被玩壞。

國民黨主席朱立倫表示，國家若是一台車，國家機器動的太厲害，就會壞掉，所以不能走上壞的路、不能使用黑心零件、不能缺少重要的發電機。

這八年來，歷經疫苗採購黑箱、媒體被箝制、黑金橫行、光電弊案、斷交危機、房價飆漲、治安敗壞、共軍飛彈繞台、學術造假、側翼網軍霸凌、缺蛋、缺電、缺疫苗，每一項都是國家破損的跡象。

國民黨發言人楊智伃說，希望透過影片讓大家了解，引導國家道路需要一個好師傅，但人民只看到民進黨只會當老司機，不斷的亂開車，毫無營養，賴清德坐副駕的這4年，不但搞不清楚這個車子到底要如何保養？或要如何裝修？賴可能連要開去哪裡也都不曉得？成為了大家最討厭的副駕，就是永遠都在睡的那個。

「換好師傅，才有未來」，楊智伃強調，國民黨未來可以掌握國家的方向盤，一定會成為好的領導者，會了解這部車，會保養這部車，會知道我們的方向要往哪裡走，如果民進黨不懂車，不保養，不知道到底要把國家開往哪個方向？就讓專業的侯友宜、趙少康以及國民黨團隊來做。