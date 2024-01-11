網議陳水扁選前發「台灣的選擇」　他：1/13本來就是台灣人的選擇

▲陳水扁發文。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數48小時，近期酷愛製作迷因梗圖的前總統陳水扁就在臉書發出一張圖片，題字「台灣的選擇」，由於與民眾黨總統候選人柯文哲競選口號「台灣的選哲」雷同，引發網友聯想；但其實陳水扁早在2023年4月6日就發過有民進黨總統候選人賴清德的圖片，標題同樣為「台灣的選擇」，陳水扁本人也在今日的貼文下留言，「1/13本來就是台灣人民的選擇，難道不是嗎？」

陳水扁11日在社群平台發出一張圖片寫下「台灣的選擇」，圖片中並未出現任何候選人身影，但因與柯文哲競選口號「台灣的選哲」雷同，引發網友熱議，不少柯文哲支持者留言「謝謝阿扁的選哲」、「義無反顧拚一次」、「這口號暗示的很明顯」，但也有網友表示「民進黨跟賴清德今年都不是用這個口號」、「背骨跑去支持柯文哲，令人失望」，陳水扁則親自回應，「任何口號都沒有專利申請。1/13本來就是台灣人民的選擇，難道不是嗎？」但也有網友不買單質疑，「回的這麼快，是本人回應嗎？」

此外，陳水扁其實已多次在社群平台發表過支持賴清德的貼文，包括標題同樣為「台灣的選擇」但附上賴清德的圖片；也曾發過《信賴，不會精神分裂》、《扁蛙大軍甲級動員令》、《永續執政》等圖皆有出現賴清德的身影。

▲陳水扁發文。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）

▲陳水扁發文。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）

▲陳水扁發文。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）

▲陳水扁發文。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）