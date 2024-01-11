直擊／人潮外溢！民進黨凱道「護國之夜」　估已5萬人齊聚

▲「凱道護國之夜」人潮外溢至景福門一帶。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

總統立委選舉周六（13）就要投票，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（11）晚間在總統府前舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」大型造勢活動，開場前人潮已從凱達格蘭大道外溢至中山南路景福門後面，在滅火器樂團登台彩排時，支持者們舉起「美德贏台灣」、「選對的人走對的路」旗幟揮舞，現場粉色、綠色旗海飄揚，主辦單位估已有約5萬人齊聚。

▲「台灣美德站出來，凱道護國之夜」人潮外溢至中山南路一帶。（圖／記者李毓康攝）



《ETtoday新聞雲》現場直擊，「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢晚會將在今天晚間7點半登場，活動開始前1個多小時，支持者逐漸聚集，附近的台大醫院捷運站被擠得水泄不通，現場人潮更外溢至中山南路景福門一帶。

▲支持者們舉起競選旗幟表達支持。（圖／記者李毓康攝）

▲支持者端坐在台下等候彩排。（圖／記者李毓康攝）

▲支持者們舉起標語表達訴求。（圖／記者李毓康攝）

值得注意的是，不少支持者都自行攜帶應援海報、毛巾、手舉牌表達訴求，有民眾高舉「選對的人走對的路貓狗應援毛巾」、「彩虹挺台灣毛巾」等募款小物，也有民眾自製手舉牌「把KP還給台大地下室，欸，那個不會開刀的下去」、「我在民主的道路上挺台灣」、「莫惹台灣」，或者攜帶不分區立委候選人王義川、「這個世代」應援旗幟表達支持。

當滅火器樂團彩排階段唱起2020年總統蔡英文競選歌曲「自信勇敢咱的名」時，不少支持者一同唱出「阮是驕傲的台灣囡仔」等歌詞，此外，主辦單位也彩排，邀請民眾一同練習拉開「1月13日出門投票」巨幅布條，場面熱絡。

今天晚間包括總統蔡英文、賴清德、蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌、行政院長陳建仁、台北市競選總部主委陳時中、台北市立委候選人們均將登台發表演說。

▲「台灣美德站出來，凱道護國之夜」彩排階段人潮。（圖／賴清德競選總部提供）