莊銘淵騎1000公里達標！林德福2場車掃衝刺　陳愷寧備熱茶給選民

記者施怡妏／綜合報導

後天就是總統大選的日子，新北第9選區立委候選人也持續積極爭取選票，其中民進黨候選人莊銘淵，歷經一個月，終於完成「永和千鄰千里行」騎行超過1000公里的目標；台灣維新陳愷寧為了拚轉戰，即使感冒喉嚨啞，也堅持站在街頭拜票，林德福今晚以及明日下午各有一場車掃活動，歡迎大家一起來相挺。

莊銘淵從去年12月12日執行「永和千鄰千里行」，歷經整整一個月，和團隊志工們無懼陰晴風雨，憑著最堅定的毅力，以及為永和區服務的熱忱，終於達成1000公里的目標，踏遍永和每一個角落。莊銘淵感謝工兵鐵騎團不分日夜陪伴，在大街小巷拜票，「用最誠懇的方式宣傳我的政見理念。謝謝你們，你們締造了永和選戰的歷史，你們更是永和翻新的最強力」。

陳愷寧最近感冒，聲音變得沙啞，不過選戰只剩下幾天，她打起精神繼續奮鬥，無論如何都會戰到最後，「帶著我們的理念，為交通而戰、為家鄉而戰、為改革而戰」，她也將在明晚進行最後一次的路口街講，除了有短講外，也準備熱茶、氣球要分給大家，希望民眾一起到場支持。

爭取連任的林德福，透過車掃與選民打招呼，且在選前的2天，一連舉辦2場車掃，1月11日晚上一場，1月22日下還有一場，邀請大家起來玩，一起車掃的夥伴有台中市副市場王育敏，新北市議員連斐璠、新北市副議長陳鴻原，以及前台北縣縣長周錫瑋。