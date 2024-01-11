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返鄉投票潮湧現！雙鐵銷65.7萬張票「熱門票難求」　客運尖峰9成滿

▲▼台鐵EMU3000城際列車樹林到台中豐原試車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵選舉疏運期已售出27.2萬張車票，且仍持續增加中。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

周六就是總統和立委大選決戰日，藍綠白選情進入肉搏戰，也激起返鄉投票潮，雙鐵選舉疏運已賣出65.7萬張車票，其中高鐵銷售票數達38.5萬張，比4年前總統大選同期更多，國道客運熱門班次訂位也超過9成滿。

根據高鐵官網銷售資訊顯示，明天周五(12日)上午7時過後南下班次幾乎班班熱銷快客滿，周六選舉日(13日)當天下午3時前南下班次也幾乎快客滿；周日(14日)上午8時半過後北上班次也熱銷較滿。

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高鐵選舉疏運期間自12日到15日總計4天提供719班次列車，根據高鐵公司統計，截止至今(11)日上午8時，共售出約38.5萬張車票。

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵選舉疏運期已賣出38.5萬張車票，比4年前同期更多。（圖／記者姜國輝攝）

台鐵公司也表示，截至今(11日)天上午10點，台鐵選舉疏運期間(12日~15日)對號列車共售出27萬2千張車票，全線對號列車平均售票率約5成。

實際測試台鐵訂票，明天周五晚間台北往花蓮、台東、台中、台南、高雄等熱門區間，南下EMU3000型、普悠瑪號和自強號等已客滿，選舉日當天台北往花東、台中、台南、高雄等區間多數時段也客滿，零星時段仍有空位。

周日台鐵高雄、台南往台北等北上長途自強號也已客滿，台中、花蓮、台東往台北僅剩上午零星自強號、太魯閣號、新自強號班次還有空位。

▲▼台灣高鐵,桃園站,行李直掛,長榮航空櫃檯,立榮航空櫃台,華航櫃台,高鐵售票處,機場接駁車,統聯客運,Ubus。（圖／記者姜國輝攝）

▲國道客運尖峰班次訂位數超過9成滿。（資料圖／記者姜國輝攝）

國道客運也出現搶票返鄉投票熱況，統聯客運經理吳崇誠表示，今年選舉疏運訂票情況相當踴躍的，其中南下往台中班次明天尖峰訂位已經有超過9成滿，南下往台南班次訂位也有9成，南下往高雄訂位已有8成到8成5滿，預估訂位數還會持續增加，因應旅客需求，尖峰時段也將加開2成加班車。

和欣客運經理林景鴻表示，今年選舉疏運訂票情況熱絡，熱門區間尖峰時段訂票數超過9成，整體平均銷售量約6成5，將會視旅客人潮情況機動加班疏運。

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