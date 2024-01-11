選前全力掃街衝刺催票　姚正玉：台灣要和平集中選票投藍

▲台南市立委第三選區候選人姚正玉，將於12日當天以車隊掃街、市場拉票做最後衝刺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

選前最後1天，台南市立委第三選區（北區安南區）候選人姚正玉，將於12日當天以車隊掃街、市場拉票做最後衝刺，晚上回到和緯路四段競選服務處舉辦團結溫馨聚會，希望支持鄉親自發性前來團聚後，回家打電話催票，立委投1號姚正玉、總統3號侯康配、政黨9號中國國民黨，台南有正義、台灣有好康。

姚正玉表示，和平是人民最大希望。捍衛中華民國憲法、守護民主自由、發展經濟，這是國民黨的承諾；我們不需要仇恨、對立，更不需要戰爭，但我們需要政府廉能、社會正義、關懷弱勢、重視教育，這需要靠大家集中選票投藍。

姚正玉說，從總統專機走私香煙，到口罩、疫苗和快篩、進口蛋事件，以及高端炒股、國家警報亂報，民進黨執政讓大家忍無可忍，賴清德的誠信也在民進黨一再爆發的假學歷、違建和淫亂影片後蕩然無存。唯有政黨輪替、立委換人才能撥亂反正。

姚正玉指出，人心已思變，我們對選情樂觀以待，但不能掉以輕心。選前最後一天持續在安南區車隊掃街外，一大早也會站街頭、到市場拉票，車隊遊行之後再回到黃昏市場，之後再進行車隊掃街，預定七點多回到競選服務處。

姚正玉表示，投票前最後一夜放在催票，希望把支持者的票催出來。選前之夜沒有再辦大造勢，只有溫馨聚會，請支持者來總部坐坐、聊聊，總部會準備小點心、魯麵，帶孩子來的也可以體驗流體熊製作，她也向大家做最後請託，在競選活動結束前打電話多拉幾票。希望大家攜手在113改變台灣，政黨輪替讓台灣重新出發。