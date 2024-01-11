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確保養殖環境維持收益　雲林口湖養殖區百位漁民力挺蘇治芬　

▲下崙海水統籌供應系統以延管方式供給青蚶養殖區海水用水工程，蘇治芬立委積極爭取漁業署3.5億補助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲下崙海水統籌供應系統以延管方式供給青蚶養殖區海水用水工程，蘇治芬立委積極爭取漁業署3.5億補助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林口湖鄉九大養殖區的主委、總幹事和養殖漁民，頂著12度寒風熱血支持蘇治芬連任。今（11）日百人齊聚力挺立委蘇治芬，除感謝她為沿海千百漁、農民爭取國有地合法承租權、養殖電費調降、擴大口湖養殖區、延伸海水統籌供應系統、整治新港大排等，更讓農漁民擺脫占耕、占養惡名，降低養殖成本，確保養殖環境，維持收益。

雲林縣養殖協會總幹事蔡春常說，1986年韋恩颱風導致海水倒灌，土地鹽化，政府管制國有地不得承租，也不得放領，2016年蘇治芬、陳亭妃、莊瑞雄、蔡易餘四位立委和國產署等國有地主管機關溝通，且由口湖鄉公所出具證明，證明1993年7月21日前擁有該農地或魚塭，經公告一個月後，無人提出異議，即可向國產署承租國有地，爾後國產署以口湖鄉公所模式辦理國有地承租。

從2017年，雲林沿海的麥寮、台西、四湖、口湖均有受惠的農漁民，光口湖鄉的魚塭養殖戶就有338位，承租國有地魚塭面積132公頃。 青蚶養殖區吳明聲主委指出，海水統籌供應系統從下崙延伸到青蚶，嘉惠100多公頃的青蚶養殖區魚塭。下崙海水統籌供應系統以延管方式供給青蚶養殖區海水用水工程，蘇治芬立委積極爭取漁業署3.5億補助。

▲下崙海水統籌供應系統以延管方式供給青蚶養殖區海水用水工程，蘇治芬立委積極爭取漁業署3.5億補助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林口湖鄉九大養殖區的主委、總幹事和養殖漁民頂著12度寒風熱血支持蘇治芬連任。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

新成立的公魚池養殖區李健宏主委表，雲林縣口湖鄉行政區域面積 80.5 平方公里中，原來8大養殖區總面積就達2,334公頃，佔口湖鄉面積28 %，是文蛤、及鰻魚等高經濟養殖魚貝類的專業生產區。新成立的第九公魚池養殖區，主要地段為下湖口段、牛尿港段、蚵寮段、宜梧段與崇文段等5個地段，行政區域為成龍村、蚵寮村、梧北村、過港村與湖口村等5村，面積為220公頃。

立法委員蘇治芬強調，打造海口新經濟是她這幾年努力的目標和未來願景，不管是麥寮園區的轉型，在極端氣候、人口老化的衝擊，海口的農漁業也勢必要轉型，唯有透過智慧化精準漁業、科技養殖方式協助水產養殖技術升級，提升質量；加上冷鍊系統，才能改善口湖鄉及雲林養殖產業所面臨極端氣候、人口高齡化及缺工、養殖成本趨高等問題，開創口湖、雲林養殖的品牌和未來。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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