蔡培慧幹部認抹黑剪10幅布條...怒罵卒仔　游顥陣營批鴨霸告毀損

▲綠委蔡培慧競選辦公室主任曾琮愷剪除多幅對手游顥陣營懸掛的選舉布條，遭游顥陣營提告。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

總統立委大選後天登場，南投縣第二選區立委候選人游顥陣營掛出競選布條，指控對手綠委蔡培慧涉嫌屯房炒地，蔡競選總部主任曾琮愷認為是未署名的抹黑文宣，於日前深夜持剪刀撿下多幅布條，游顥團隊前往制止未果，隨即報警提告蔡培慧陣營涉嫌毀損罪、恐嚇罪及公然侮辱，警方訊後將曾函送法辦，綠營也報警反告抹黑、涉犯選罷法意圖使人不當選罪嫌。

游顥競選辦公室10日召開記者會，除出示蒐證影片，表示已完成警詢筆錄製作，並譴責蔡培慧陣營酒後持利器鬧事，並以暴力恐嚇威脅南投縣民眾，要求蔡培慧出面道歉；影片畫面顯示，曾琮愷於當晚10點半左右手持剪刀在南投市祖師橋上，連續將護欄上懸掛的約10幅印有「人前居住正義，人後炒房屯地」等標語字樣和蔡培慧Q版漫畫肖像的布條剪下，再隨地棄置。

游競辦總幹事蔡宜助表示，幹部和志工立即到場加以勸阻並報警，但疑似酒醉的曾琮愷未停下動作，高呼該批布條是抹黑文宣、「沒有署名」、「看不出來哪個單位」，又把布條上印的「KMT」Logo講成「KM1」，激動之餘還用剪刀指著游團隊成員，更大罵游顥是「卒仔」，破壞對手陣營合法合規的宣傳品已涉毀損、侵佔；國民黨南投縣黨部主委廖怡琇質疑，合乎法規的競選文宣，民進黨竟想拆就拆、拒不道歉，已讓全南投鄉親看到民進黨的傲慢跟鴨霸，「只要讓蔡培慧不爽，今天可以拆布條，明天可能拆你家」，因此絕不能向霸凌行為低頭。

曾琮愷事後回應，當晚接獲鄉親回報看到該批抹黑布條，由於涉及已提告進入司法程序之案件，故帶領團隊前往剪下布條、作為游顥的犯罪證物，並直接交給警方，並非毀損布條，也否認持剪刀嚇人；蔡培慧則在臉書粉專反批游顥身為立委候選人，卻未經他人同意盜用插畫家Takashi幫她繪製的Q版肖像作品，甚至做成抹黑布條，「請問南投人要讓這樣候選人代表南投在國會發聲嗎？」並強調已經提告。

中興警分局表示，當晚接獲報案後即由選監小組人員前往處理，曾琮愷當場即承認剪除布條，本案已進入司法偵查程序、將進一步釐清有無涉犯毀損或違反《選罷法》等相關規定。