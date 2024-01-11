KAKAO FRIENDS鍋具「0元換購」！超萌鍋鏟、烹飪計時器全套收藏

▲萊恩粉手刀衝！全聯再度合作韓國超夯「KAKAO FRIENDS」，一口氣祭出6款廚房鍋具和周邊配件，推出換購活動。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

萊恩粉手刀衝！看準冬天吃鍋旺季，全聯再度合作韓國超夯「KAKAO FRIENDS」推出換購活動，一口氣祭出6款廚房鍋具和周邊配件，包括「電磁爐收納組」、「雙耳湯鍋」、「和風奶鍋」、「鍋鏟湯勺組」、「廚房烹飪計時器」、「壓蒜器」等，萌度破表又兼顧實用性，只要買生鮮就能輕鬆獲得積分換購，最低0元就可換！

▲即日起～4/11 全聯會員購買生鮮商品，單筆每滿100元就可獲1積分，滿3積分或扣200福利點起，就能加價換購。

全聯即日起至4/11推出「KAKAO FRIENDS廚房鍋具換購活動」，只要期間會員購買生鮮商品，單筆每滿100元就可獲1積分，滿3積分或扣200福利點起，就能加價換購，預計吸引鐵粉全套收藏！

▲鍋具首推「電磁爐收納組」，8段火力調節，搭配印有KAKAO FRIENDS人氣角色的鍋身。

其中鍋具首推「電磁爐收納組」，可收合的料理電磁爐，採用強化黑晶版鏡面，耐用不易褪色，8段火力調節，加熱更省時；搭配印有KAKAO FRIENDS人氣角色的鍋身，鍋子為鋁合金材質，內層防沾塗層，加上防燙把手，使用上更加安心、好清潔。整組市價4,580元，使用3生鮮積分或200福利點加價2,699元，相當於59折優惠；或用26,000福利點就能「0元免費換購」，不論一機單用、組合用都很方便，CP值超高。

▲「雙耳湯鍋」適合習慣瓦斯爐的消費者。

習慣使用瓦斯爐加熱的消費者，則可鎖定不挑爐具的「雙耳湯鍋」、「和風奶鍋」兩款鍋具。「雙耳湯鍋」具備4.7L大容量，適合全家大小圍爐使用，雙向導流口，倒湯不溢出，防燙雙鍋耳，端拿方便，美味料理輕鬆端上桌。雙耳湯鍋市價3,980元，使用3生鮮積分或200福利點加價1,799元，或用17,000福利點就能0元免費換購。

▲「和風奶鍋」是宵夜煮泡麵首選。

小巧可愛的「和風奶鍋」則是宵夜煮泡麵首選，1.7L個人獨享剛剛好，鍋身採加高設計，不論煮粥、熱牛奶都不易溢出，鍋蓋頭還有凹槽設計可放置湯勺或筷子，小巧思讓精緻鍋具質感大大提升。和風奶鍋市價1,880元，使用3生鮮積分或600福利點加價799元，或用200福利點加價999元換購，免千元就能入手！

▲「鍋鏟湯勺組」炒菜、煮鍋必備，隔熱防燙手柄，好握好使用。

除了鍋具外，還有三款廚房週邊配件，「鍋鏟湯勺組」炒菜、煮鍋必備，隔熱防燙手柄，好握好使用，尾端打孔設計，便於懸掛、拿取、收納更便利；市價799元，使用3生鮮積分或600福利點加價369元，或用200福利點加價429元換購。

▲「廚房烹飪計時器」是下廚好幫手。

「廚房烹飪計時器」旋轉前方外殼即可設定時間，方便好操作，背面磁鐵設計，除了立放桌上外，還能貼立冰箱不占空間；市價799元，使用3生鮮積分或600福利點加價369元，或用200福利點加價429元換購。

▲備料小物「壓蒜器」，按壓1次相當於切22刀。

另不可錯過廚房備料小物「壓蒜器」，按壓1次相當於切22刀，不論蒜頭、洋蔥、辣椒等辛香料都可輕鬆處理；市價599元，使用3生鮮積分或600福利點加價269元，或用200福利點加價329元換購。

▲全聯KAKAO FRIENDS廚房鍋具換購即日起～4/11展開。

全聯KAKAO FRIENDS廚房鍋具換購活動期間，全聯年菜也持續開放預購至2/1，1/20前會員到全聯實體門市訂購年菜，預購指定商品單筆滿1,000元，並於1/25前取貨，就送生鮮買菜金50元。1/18前搭配25週年慶全聯樂透卡，買卡消費最高享8%回饋外，最多還能累積4次抽百萬機會。

▲「摩斯漢堡X航海王」聯名9款周邊商品，消費指定照餐可加價購。（圖／記者林育綾攝）



喜歡日韓動漫IP也不可錯過，摩斯漢堡近來與日本動畫《航海王》聯名，陸續推出一系列「摩斯漢堡X航海王」系列限量周邊商品換購，一共9款實用周邊。只要消費「超級大麥米漢堡系列」指定套餐，就能以149元～499元加購一件；而購買MOS Cafe系列飲品任一杯，即可以699元加購「航海王手提保溫杯」，同時也推出限量「航海王聯名款T恤」單售699元。