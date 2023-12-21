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抗寒先到全聯買　火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！

▲▼ 抗寒先到全聯買　火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！ 。（圖／業者）

圖、文／全聯福利中心提供

首波寒流報到，全台急凍，愈晚愈冷，禦寒吃鍋最保暖！全聯推出多款生鮮爆殺特價，為火鍋支援加料，荷包也能飽飽的！吃鍋必加肉品，12/22-12/28豬里肌薄切肉片直接下殺85折，100g特價36元。12/22-2024/1/4黑豬梅花火鍋片200g，原價130元，特價115元，享89折，特選白肉火鍋片200g特價105元，兩品合購208元，一起買最划算！單筆購買急凍鮮物任兩件豬肉品項，登錄發票即有機會抽中老爺酒店住宿券！海鮮食材則祭出12/22-28鮮凍大白蝦單盒169元的優惠價。

▲▼ 抗寒先到全聯買　火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！ 。（圖／業者）

▲▼ 抗寒先到全聯買　火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！ 。（圖／業者）

▲▼ 抗寒先到全聯買　火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！ 。（圖／業者）

▲▼ 抗寒先到全聯買　火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！ 。（圖／業者）

冬季也是葉菜類盛產的季節，茼蒿直接打69折，12/22-12/25原價52元，特價36元。12/22至2024/1/1山茼蒿、小白菜、小松菜、空心菜和青江菜等多達26款有機葉菜(不含小農)，任選3包即現折20元（可累折），蔬菜加好加滿，吃鍋更均衡。全聯身為全台最會賣青森蘋果的通路，冬季時令水果首推12/22-2024/1/4王林蘋果#40特價55元、王林蘋果#46特價39元、蜜富士蘋果#40特價59元、蜜富士蘋果#46特價49元，裸賣日本蘋果系列單筆滿200元現折10元。

▲▼ 抗寒先到全聯買　火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！ 。（圖／業者）

▲▼ 抗寒先到全聯買　火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！ 。（圖／業者）

有料鍋物美味堂同步響應體感商機，12/22-12/25薑母鴨、麻油雞單盒皆179元，覆熱完成就能開鍋，飯後甜點荷蘭風牛奶鬆餅，充滿奶蛋香，以直火慢烤後香味四溢，適合搭配鮮奶油、果醬，特價169元。抗寒先到全聯買，實在真便宜！

▲▼ 抗寒先到全聯買　火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！ 。（圖／業者）

▲▼ 抗寒先到全聯買　火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！ 。（圖／業者）

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