美廉社「哈根達斯」下殺38折！限時促銷359元➝139元　冰控必囤

▲美廉社推出哈根達斯巧克力口味下殺3.8折。（圖／美廉社提供）
記者林育綾／綜合報導
冰控必囤！美廉社即日起祭出「哈根達斯」比利時巧克力限時下殺38折，原價359元，限時促銷139元。除此之外，7-11也將於1/10起，推出哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選「買3送2、買6送4」。
▲美廉社推出哈根達斯優惠。（圖／美廉社提供）
美廉社公布，即日起「哈根達斯」比利時巧克力460ml，限時下殺3.8折，原價359元/杯，限時促銷139元/杯，實際提供以各門市為準，數量有限，售完為止。
▲7-11推出哈根達斯迷你杯／雪糕全系列「任選買3送2、買6送4」，還有品脫＋迷你杯合購價299元。（圖／7-11提供）
除此之外，7-ELEVEN 也祭出今年首波「哈根達斯新年價」，1月10日起至2月20日止連續6周，哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選買3送2、買6送4，品脫＋迷你杯可享合購價299元（原價488元），提醒品脫不含草莓、巧克力口味。
不僅如此，活動期間7-11針對OPEN POINT會員推出「哈根達斯新年集點GO」限定活動，OPEN POINT會員購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列，買5件即可集1點，集滿2點就有機會獲得獨家限量贈品「奇奇蒂蒂收納盒」、「哈根達斯法式陶瓷餐盤」、「哈根達斯時尚挖冰杓」好禮3選1。
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