達美樂推超狂「起司火山披薩」！熔岩什麼都能沾　外帶半價優惠

▲達美樂新推「起司火山四喜披薩」造型吸睛，此波推出3種口味。（圖／達美樂提供）



記者林育綾／綜合報導

挑戰披薩界創新天花板！達美樂今（9）日公布2024年首波新品「起司火山四喜披薩」，台日同步上市，其中起司火山熔岩造型十分吸睛，什麼都能沾著吃；而16吋的超大尺寸，可搭配外帶半價優惠，一個只要549元起，搶攻新年歡聚商機。

▲▼「火山熔岩」選用100%莫札瑞拉起司及香醇濃郁的切達起司，調製出濃郁的起司熔岩漿，什麼都能沾。（圖／達美樂提供）

「起司火山四喜披薩」由達美樂台日雙方主廚聯手研發，用香濃起司製作出火山熔岩，再結合四喜口味的餡料，其手工製程直達職人等級；而濃郁起司加上特有火山熔岩造型，帶來好吃又好玩的驚喜。台灣共推出3種口味，「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」以及「海鮮火山四喜披薩」。

此次起司火山披薩，使用達美樂獨家配方手作麵團，將其拍製成義式經典餅皮，並形塑成火山口熔岩造型，「火山熔岩」的部份選用100%莫札瑞拉起司及香醇濃郁的切達起司，調製出濃郁的起司熔岩漿，每一個火山披薩上搭盛滿滿200g的熔岩起司醬，從一開盒視覺震撼，到食用的美味驚喜，適合好友歡聚拍照打卡。

▲「起司火山四喜披薩」16吋超大尺寸，可搭配外帶半價優惠。（圖／達美樂提供）

▲台灣共推出3種口味：「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」、「海鮮火山四喜披薩」。（圖／達美樂提供）

「起司火山四喜披薩」同步提供套餐選擇，搭配4款副食（烤雞條、Puff香腸、鱈魚星星、香烤薯球及一瓶大可樂）除了享受吃披薩的樂趣外，套餐中的副食還可搭配熔岩起司醬沾著吃，新品套餐價只要849元起。

新品即日起在全台189家門市同步上市，外帶半價只要549元起，期間加入達美樂官方LINE好友，還能收到火山起司四喜披薩的好康優惠券（訂購海鮮火山四喜披薩送可可酥捲４塊）。

▲「起司火山四喜披薩」同步提供套餐選擇，搭配4款副食，什麼都能沾。（圖／達美樂提供）

●摩斯漢堡2024新品X航海王聯名

另外，人氣速食摩斯漢堡2024年推出新品，主打美味雙堡「燒肉饗宴珍珠堡」、「漁人蝦貝雙鮮堡」，同步還與日本動畫《航海王》聯名合作，陸續推出一系列「摩斯漢堡X航海王」系列限量周邊商品。

▲「摩斯漢堡X航海王」聯名，除了推出限定餐點包裝，還有9款聯名周邊商品可加價購。（圖／記者林育綾攝）

響應《航海王》主角·魯夫最愛的肉食，摩斯也推出2款「黃金點心盒」，外觀採聯名限定的「紅色寶藏箱」包裝，上頭有《航海王》人氣角色，喜氣的紅色寶藏箱象徵著期待與豐收，適合歡慶過節；點心盒內有：黃金炸肉餅、摩斯雞、黃金地瓜、方塊薯餅、紅茶等豐富的點心品項，另加價50元可享蝴蝦薯餅組1份。

▲摩斯1月推出新品「漁人蝦貝雙鮮堡」、「燒肉饗宴珍珠堡」。（圖／記者林育綾攝）

▲響應《航海王》主角魯夫最愛的肉食，摩斯推出2款「黃金點心盒」（圖／記者林育綾攝）

而「摩斯漢堡x航海王」限量周邊商品方面，共有9款實用周邊包括「航海王聯名款T恤」、「航海王雙面漁夫帽」、「航海王手提保溫杯」、「航海王皮革零錢包」、「航海王手機支架盲袋」等粉絲收藏。

▲「摩斯漢堡X航海王」聯名9款周邊商品，消費指定照餐可加價購。（圖／記者林育綾攝）

只要消費「超級大麥米漢堡系列」指定套餐，就能以149元加價購「航海王帆布袋」、299元加購「航海王雙面漁夫帽」、499元加購「航海王皮革零錢包」或「航海王皮革證件套」。此外到店購買MOS Cafe系列飲品任一杯，即可以699元加購「航海王手提保溫杯」，同時也推出限量「航海王聯名款T恤」單售699元。