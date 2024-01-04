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全聯X蔡依林再推起司甜點！3款新品北海道乳酪製作　起司控必收

▲▼全聯We Sweet X 蔡依林翻糖品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名，推出3款全新起司甜點。（圖／全聯提供）

▲全聯We Sweet X 蔡依林翻糖品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名，推出3款全新起司甜點。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

起司控準備被收服！全聯與蔡依林翻糖品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，繼前2波推出巧克力、草莓甜點後，今（4）日公布第3波起司甜點將於1/5起開賣，全新3款起司甜點，同樣是天后親力親為研發監製，從風味到外型處處講究。

▲▼全聯We Sweet X 蔡依林翻糖品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名，推出3款全新起司甜點。（圖／全聯提供）

▲3款全新起司甜點，同樣是天后親自監製研發。（圖／全聯提供）

全聯甜點品牌We Sweet與蔡依林「皇后陛下Your Majesty」聯名甜點，前兩波的巧克力甜點、草莓甜點開賣至今銷售超過23萬份，如今進入壓軸階段，將於1/5～2/1推出3款「起司甜點」，陪消費者過新年，外盒以粉紅色提把搭配黑色盒身，展現可鹹可甜風格，適合在IG上曬一波甜美照片。

▲▼全聯We Sweet X 蔡依林翻糖品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名，推出3款全新起司甜點。（圖／全聯提供）

▲「經典檸檬起司」採用頂級北海道乳酪、馬斯卡彭起司及檸檬汁，以完美比例融合。（圖／全聯提供）

全新的3款聯名起司甜點中，「經典檸檬起司」採用頂級北海道乳酪、馬斯卡彭起司及檸檬汁，以完美比例融合，濃郁奶香散發檸檬香氣，特價119元。

▲▼全聯We Sweet X 蔡依林翻糖品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名，推出3款全新起司甜點。（圖／全聯提供）

▲「一口乳酪」優惠價99元。（圖／全聯提供）

「一口乳酪」適合一口一顆，精選頂級北海道乳酪與馬斯卡邦製成，上層重乳酪蛋糕搭配下層海綿蛋糕，雙重口感一次滿足，優惠價99元。還有用北海道乳酪與進口奶油，多道工法製成的「半熟乳酪」，入口即化。

▼多道工法製成的「半熟乳酪」，入口即化。（圖／全聯提供）

▲▼全聯We Sweet X 蔡依林翻糖品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名，推出3款全新起司甜點。（圖／全聯提供）

而喜歡第一波巧克力甜點的粉絲也有福，全聯表示，第一波聯名的巧克力甜點「可可圓舞曲、巧克力美窩捲、黑鑽可可罐、榛果生巧蛋糕」將持續銷售至2/1，與起司甜點一同陪大家過新年，在量販店大潤發也同步販售。

▲▼全聯、大潤發聖誕商品。（圖／記者林育綾攝）

▲第一波聯名的巧克力甜點將持續販售至2/1。（圖／記者林育綾攝）

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