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全聯跨年爆殺「買1送1」連電視都有！咖啡、日用品、零食全優惠

▲▼全聯跨年爆殺優惠，多項商品買1送1，連電視都有！（圖／業者提供）

▲全聯跨年爆殺優惠，多項商品買1送1，連電視都有！（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯跨年爆殺優惠來了！不只是OFF COFFEE現煮咖啡「買1送1」，連電視都買1送1，並網羅保健品、日用品、零食、火鍋湯底、生鮮食材魚、肉、蔬果、鍋物、麵包、甜點等，祭出全方位優惠。

▲▼全聯跨年爆殺優惠，多項商品買1送1，連電視都有！（圖／業者提供）

▲買55吋顯示器，送43吋顯示器。（圖／業者提供）

全聯跨年祭出一系列優惠，連電視都買1送1！即日起至1/18「三星55型4K NEO QLED HDR 智慧連網顯示器」原價61,900，特價52,900，相當於下殺86折；除此之外還送市價15,900元的「43吋 4K HDR 智慧連網電視」，等於買1台55吋，送1台43吋，需到門市預購，贈品全台限量100台。

同樣是預購爆殺商品，「台鹽生技激因賦活菁華EX+45ml」被奉為疲憊肌急救聖品，即日起至1/4單瓶特價579元，買2瓶特價1080元，平均1瓶540元，全台限量360瓶。

▲▼全聯跨年爆殺優惠，多項商品買1送1，連電視都有！（圖／業者提供）

▲OFF COFFEE現煮咖啡，即日起至1/1推出熱美式、熱拿鐵「買1送1」。（圖／業者提供）

實體門市方面，香濃的OFF COFFEE現煮咖啡，即日起至1/1推出熱美式、熱拿鐵「買1送1」；阪急麵包也在元旦當天推出濃情巧克力麵包限定價，原價39元，特價25元，全台限量開賣。

▲▼全聯跨年爆殺優惠，多項商品買1送1，連電視都有！（圖／業者提供）

▲「小白兔暖暖包」優惠每包115元。（圖／業者提供）

低溫商品也持續優惠，即日起至1/4，「小白兔暖暖包10入」市價約166元，全聯每包特價115元，出遊抗寒可趁機囤起來。而歲末聚會吃鍋，一口氣送上4款全聯獨家暢銷品項，全部買1送1，像是「石二鍋火鍋湯底」單包特價200元，買1送1後，平均每包只要100元；「小蒙牛火鍋湯底」買1送1後，平均每包只要93元；「海底撈火鍋湯底」買1送1，平均每包只要120元；「太和殿火鍋湯底」買1送1，平均每包只要120元。

▲▼全聯跨年爆殺優惠，多項商品買1送1，連電視都有！（圖／業者提供）

▲▼全聯獨家暢銷火鍋湯底，買1送1。（圖／業者提供）

▲▼全聯跨年爆殺優惠，多項商品買1送1，連電視都有！（圖／業者提供）

同場加映保健品、日用品、零食優惠，即日起至1/4，跨年熬夜跑趴需要好體力「森萊富綜合維他命發泡錠(橘子口味)20錠」單盒特價160元，買1送1，平均一盒只要80元。

日用品和零食方面，「俏皮寶寶潔膚濕巾補充包80片x3入」單組特價199元，買1送1，平均一組99.5元；「卡迪那洋芋片/享自然洋芋片/享自然地瓜片」等指定商品，單包55元，任2包89元，平均一包只要45元。

全聯也網羅生鮮食材魚、肉、蔬果、鍋物、麵包、甜點優惠，全方位滿足跨年需求，即日起至1/1，挪威冷藏鮭魚輪切每100g原價67.8元，特價59.9元；美國牛肋條每100g原價69元，促銷價63元；產地嚴選玉米筍單盒原價33元，現在29元就有。

12/30-12/31最後倒數2天，會員於實體門市使用PX Pay或全支付全額付款，單筆消費每滿1000元再贈800限時福利點，等於8%回饋，一次掃貨趁現在。

▲全聯「韓國麝香葡萄」優惠。（圖／業者提供）

今年銷售超過12萬盒的「韓國麝香葡萄」在1/1前持續優惠，一盒約450g原價399元，促銷價359元，果肉清脆，甜度可達16度以上。天冷也適合用美味堂鹿茸燉土雞的全雞料理暖心暖身，原價319元，促銷價269元；友善生態的We Sweet老鷹紅豆銅鑼燒、香甜不膩的楓糖奶油銅鑼燒也同步特價，單盒8入僅69元，等於一個不到9元。

▲▼全聯跨年爆殺優惠，多項商品買1送1，連電視都有！（圖／業者提供）

▲老鷹紅豆銅鑼燒特價，一個不到9元。（圖／業者提供）

同步即日起至1/4推出「咖啡大賞」，近30款商品祭出「買1送1」優惠，包括名店人氣款、濾掛、即溶沖泡、咖啡豆等都有，讓消費者餐餐喝也不傷荷包。活動期間，沖泡咖啡、咖啡豆等相關商品，單筆每滿349元，現折40元。

●大潤發「沖泡飲品大賞」買1送1

大潤發近來推出「沖泡飲品大賞」，即日起至1/4網羅各類咖啡、麥片、茶葉、可可、奶茶粉等近百款品項，更引進40款新品，多款商品「買1送1」，單筆滿399元再現折40元。

像是桂格「美味三合一麥片」，促銷價138元，買1送1平均每件只要69元。沖泡飲搭配的脆片，桂格「穀穀樂系列」也推出「買1送1」，平均每件只要59元。

咖啡控則推薦獨家新品，印尼市佔率第一的GoodDay「三合一咖啡」咖啡香濃香醇，瀰漫著果香，促銷價238元，買1送1平均每件只要119元。

●愛買量販元旦優惠

愛買量販也祭出跨年元旦優惠！HAPPY GO會員在1/1當天，全館單筆消費滿2000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋達300元。此外，跨年開火鍋趴，精選指定湯底、火鍋料「買1送1」。

即日起到1/9，愛買量販也推出年度熱銷品大促，超過180款民生必需品最低5折起，像是2023年熱賣1.5億顆ARIEL洗衣膠囊，12顆盒裝每盒只要99元。還有超過220款商品「買1送1」，趁新年把民生物資補滿補齊。

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