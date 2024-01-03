摩斯聯名《航海王》粉絲暴動了！9款實用周邊　買套餐就能加購

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡與《航海王》聯名！1月5日起餐點有《航海王》限定包裝，像是特殊杯款、杯套、紙袋等；「黃金點心盒」更以紅色寶藏盒來設計，讓粉絲尖叫。除此之外還推出9款聯名實用周邊，只要購買指定套餐或飲品，就能加價149元～699元獲得！

▲▼「摩斯漢堡X航海王」聯名，除了推出限定餐點包裝，還有9款聯名周邊商品可加價購。（圖／記者林育綾攝）

●摩斯新年新品推出雙堡

摩斯漢堡新年推出新品，主打美味雙堡「燒肉饗宴珍珠堡」、「漁人蝦貝雙鮮堡」，同步還與日本動畫《航海王》聯名合作，陸續推出一系列「摩斯漢堡X航海王」系列限量周邊商品。

▲摩斯1月推出新品「漁人蝦貝雙鮮堡」、「燒肉饗宴珍珠堡」。（圖／記者林育綾攝）

其中「燒肉饗宴珍珠堡」以北海道經典鐵板烤肉料理為原型，採特調醬料漬牛肉片，厚度升级3倍；鐵板高溫翻炒後與酥炸南瓜、香煎櫛瓜、洋蔥、青生菜等新鮮食材，層層堆疊出料豐美的米漢堡。

「漁人蝦貝雙鮮堡」嚴選優質帆貝裹上特製麵衣，酥炸至金黃酥脆，配上吃得到完整彈肉的黃金蝦排，再以加入奶油燉菜醬料妝點，提升風味與口感層次。兩款新品售價皆為115元，搭配套餐組合更優惠。

▲響應《航海王》主角魯夫最愛的肉食，摩斯1月5日起推出2款「黃金點心盒」（圖／記者林育綾攝）

●航海王「紅色寶藏箱」點心盒

響應《航海王》主角蒙其·D·魯夫最愛的肉食，摩斯1月5日起推出2款「黃金點心盒」，外觀採聯名限定的「紅色寶藏箱」包裝，上頭有《航海王》人氣角色，喜氣的紅色寶藏箱象徵著期待與豐收，適合歡慶過節；點心盒內有：黃金炸肉餅、摩斯雞、黃金地瓜、方塊薯餅、紅茶等豐富的點心品項，另加價50元可享蝴蝦薯餅組1份。

▲外觀採聯名限定的「紅色寶藏箱」包裝超喜氣。（圖／記者林育綾攝）

●「摩斯漢堡x航海王」9款周邊

此次摩斯與《航海王》聯名，1月5日起陸續推出一系列「摩斯漢堡x航海王」限量周邊商品預購，包括「航海王聯名款T恤」、「航海王雙面漁夫帽」、「航海王手提保溫杯」、「航海王皮革零錢包」、「航海王手機支架盲袋」等，共有9款實用周邊等粉絲收藏。

▲「摩斯漢堡X航海王」聯名9款周邊商品，1月5日起消費指定照餐可加價購。（圖／記者林育綾攝）



想獲得聯名商品，只要消費「超級大麥米漢堡系列」指定套餐，就能以149元加價購「航海王帆布袋」、299元加購「航海王雙面漁夫帽」、499元加購「航海王皮革零錢包」或「航海王皮革證件套」。此外到店購買MOS Cafe系列飲品任一杯，即可以699元加購「航海王手提保溫杯」，同時也推出限量「航海王聯名款T恤」單售699元。

▲此次也推出限定航海王摩斯卡。（圖／記者林育綾攝）

航海王周邊商品預購1月5日開跑，前10天（1/5~1/14）預購指定周邊商品，還加碼贈「航海王手機支架盲袋」1個，數量有限贈完為止。商品預計1月31日起可原店取貨，詳細依官網公告為主。

▼「摩斯漢堡X航海王」聯名周邊1/5起開跑，前10天還加碼贈「航海王手機支架盲袋」1個。（圖／記者林育綾攝）

●《航海王》聯名周邊亮點一次看

此次推出的「航海王聯名款T恤」，採用舒適的精梳棉製做，共有黑白兩色，不分尺寸。黑色聯名款T恤背面印有航海王經典角色，正面則用原始漫畫畫呈現ONE PIECE字樣；白色聯名款T恤正面以極簡風格壓印航海王經典旗幟標誌，背面為3位高人氣角色蒙其·D·魯夫、羅羅亞·索隆、香吉士，並融入MOS山海日色彩，穿上後與夥伴們展開華麗的冒險。

▲「航海王雙面漁夫帽」藍面是經典電話蟲印花。（圖／記者林育綾攝）

「航海王雙面漁夫帽」黑面是草帽及ONE PIECE字樣刺繡；藍面則為經典電話蟲印花，無論年齡大小穿戴，一年四季都百搭。

▲「航海王手提保溫杯」共有藍白兩款。（圖／記者林育綾攝）

同步日本摩斯同款聯名設計，推出「航海王手提保溫杯」共有藍白兩款，採用304不鏽鋼材質及陶瓷塗層製做，杯身以膠感烤漆工藝細緻呈現美觀質感，拿取時不易滑落，杯蓋上還有隱藏式手把的巧思設計，讓消費者方便隨身攜帶！加購此款保溫杯另附贈貼心小物一組，內含大小吸管組、吸管清潔刷和防滑底座各1個。

▲「摩斯漢堡x航海王」皮革系列，推出實用「航海王皮革零錢包」及「航海王皮革證件套」。（圖／記者林育綾攝）

「摩斯漢堡x航海王」皮革系列，推出實用「航海王皮革零錢包」及「航海王皮革證件套」，零錢包壓印航海王及專屬剪影設計，小巧的皮革零錢包為L型開口拉鍊設計，包內有貼心隔層內袋配置，可將鈔票與零錢分開收納，美觀又有質感。證件套擁有兩面收納功能，簡約時尚，適擺放常用證件，質感良好，滿足通勤族的日常證件收納需求。兩款皮革系列都是時尚上班族的首選，不僅可帶上喜愛的角色融入日常生活，還能為自己的品味加分。

▲「航海王手機支架盲袋」6款，款式隨機出貨。（圖／記者林育綾攝）

「航海王手機支架盲袋」內含經典人氣角色魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士、喬巴共6款，款式隨機出貨，可隨意摺疊彎曲支撐、或作為耳機線收納用途，是追劇迷必收神器。

▲「摩斯漢堡X航海王」聯名期間，台北西門成都店也推出期間限定店裝。（圖／記者林育綾攝）

●「摩斯X航海王」特色店裝、拍貼機

摩斯台北西門成都店也推出期間限定店裝，門口、點餐檯燈箱都有《航海王》設計，除此之外還將人氣角色與時下正夯的拍貼機結合，限定西門成都店亮相。凡到店内消費指定新套餐或航海王名商品，單筆消費憑發票即可獲得拍貼機代幣1枚，能拍出《航海王》風格拍貼，為消費者打造多獨家記憶。

▲▼摩斯台北西門成都店推出期間限定《航海王》店裝，還有限定拍貼機。（圖／記者林育綾攝）



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▼壽司郎攜手間諜家家酒再推集點活動，集滿10點可兌換「壽司郎X間諜家家酒小提包」。（圖／壽司郎提供）