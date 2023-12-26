大潤發冬季沖泡飲「買1送1」！麥片、茶、咖啡最夯　可可也優惠

▲大潤發看準消費者對沖泡飲需求增加，祭出「沖泡飲品大賞」多款商品買1送1。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

氣溫逐漸下探，許多人會喝杯溫暖飲品來暖身，看準消費者需求，大潤發即日起至1/4網羅各類咖啡、麥片、茶葉、可可、奶茶粉等近百款品項，更引進40款新品，祭出「沖泡飲品大賞」，除了有多款品項「買1送1」，單筆滿399元再現折40元。

大潤發根據內部數據發現，入冬後沖泡類品項有近3成的成長，以麥片、茶葉、咖啡品項銷售最佳，其中麥片品項在11月有單月800萬的業績，隨著第一波寒流的報到，民眾對於沖泡飲品的需求大增，趁勢推出「沖泡飲品大賞」促銷活動，預估檔期上看30%的成長。

▲大潤發提到麥片類商品銷售激增，推薦桂格「美味三合一麥片」買1送1。（圖／業者提供）



大潤發網羅最熱銷的咖啡、麥片、茶葉、可可等品項，首推桂格「美味三合一麥片」，促銷價138元，「買1送1」後，平均每件只要69元。而沖泡飲品搭配脆片最對味，以非基改玉米、米、大麥及小麥製成，提供多元穀物營養的桂格「穀穀樂系列」也推出「買1送1」，平均每件只要59元。

▲大潤發獨家引進印尼市佔率第一的GoodDay「三合一咖啡」買1送1。（圖／業者提供）



咖啡控必帶獨家新品，印尼市佔率第一的GoodDay「三合一咖啡」咖啡香濃香醇，瀰漫著果香，促銷價238元，「買1送1」平均每件只要119元；全系列清真認證的SUPER「三合一奶茶系列」香氣濃郁與口感滑順融合得恰到好處，促銷價229元，「買1送1」平均每件只要115元。

喜愛喝茶的人，則推薦台灣茶人「高海拔金萱茶」展現金萱亮麗金黃色澤，淡雅茉莉香綻放口中，有著不同層次的甘爽，深受年輕族群的喜愛，促銷價298元，「買1送1」平均每件只要149元。

▲「玫瑰鹽風情黑可可」，香濃黑可可添加珍貴玫瑰鹽，甜中帶點微鹹，買1送1。（圖／業者提供）

到了冬天，可可一直都受到大眾喜愛，廣吉「玫瑰鹽風情黑可可」優質可可粉及紐西蘭純淨乳品， 香濃黑可可添加珍貴玫瑰鹽，甜中帶點微鹹，甜而不膩，享受奢華浪漫，同時又能補充人體所需微量元素，促銷價158元，「買1送1」平均每件只要79元。

●全聯「咖啡大賞」買1送1

▲全聯即日起至1/4推出「咖啡大賞」，近30款咖啡商品祭出「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

全聯福利中心同步即日起至1/4推出「咖啡大賞」，近30款商品祭出「買1送1」優惠，包括名店人氣款、濾掛、即溶沖泡、咖啡豆等都有，讓消費者餐餐喝也不傷荷包。活動期間，沖泡咖啡、咖啡豆等相關商品，單筆每滿349元，現折40元。

像是「KEY COFFEE 炭燒甘燻微韻濾掛咖啡 8gx10入」，炭火焙煎的煙燻回甘風味，配合獨家配方，呈現適度的輕柔苦韻甘甜順口，單袋349元，買1送1，平均每袋175元。

而暖冬或寒流都很適合的「cama 冷熱萃浸泡式咖啡 中焙蔗香茶韻 10gx8入」，不論冷泡、熱沖都合適，還伴有細膩紅茶韻味，活動期間單袋198元，買1送1，平均每袋99元。

除了搭配25周年慶「全聯樂透卡」最高8%回饋外，周末12/30、12/31，指定支付再加碼8%回饋。只要會員於實體門市使用「PX Pay」或「全支付」全額付款，單筆消費每滿1000元，贈800限時福利點，咖啡控趁這波囤起來最划算。