　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大潤發冬季沖泡飲「買1送1」！麥片、茶、咖啡最夯　可可也優惠

▲▼大潤發量販店。（圖／記者湯興漢攝）

▲大潤發看準消費者對沖泡飲需求增加，祭出「沖泡飲品大賞」多款商品買1送1。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

氣溫逐漸下探，許多人會喝杯溫暖飲品來暖身，看準消費者需求，大潤發即日起至1/4網羅各類咖啡、麥片、茶葉、可可、奶茶粉等近百款品項，更引進40款新品，祭出「沖泡飲品大賞」，除了有多款品項「買1送1」，單筆滿399元再現折40元。

大潤發根據內部數據發現，入冬後沖泡類品項有近3成的成長，以麥片、茶葉、咖啡品項銷售最佳，其中麥片品項在11月有單月800萬的業績，隨著第一波寒流的報到，民眾對於沖泡飲品的需求大增，趁勢推出「沖泡飲品大賞」促銷活動，預估檔期上看30%的成長。

▲▼大潤發沖泡飲優惠。（圖／業者提供）

▲大潤發提到麥片類商品銷售激增，推薦桂格「美味三合一麥片」買1送1。（圖／業者提供）

大潤發網羅最熱銷的咖啡、麥片、茶葉、可可等品項，首推桂格「美味三合一麥片」，促銷價138元，「買1送1」後，平均每件只要69元。而沖泡飲品搭配脆片最對味，以非基改玉米、米、大麥及小麥製成，提供多元穀物營養的桂格「穀穀樂系列」也推出「買1送1」，平均每件只要59元。

▲▼大潤發沖泡飲優惠。（圖／業者提供）

▲大潤發獨家引進印尼市佔率第一的GoodDay「三合一咖啡」買1送1。（圖／業者提供）

咖啡控必帶獨家新品，印尼市佔率第一的GoodDay「三合一咖啡」咖啡香濃香醇，瀰漫著果香，促銷價238元，「買1送1」平均每件只要119元；全系列清真認證的SUPER「三合一奶茶系列」香氣濃郁與口感滑順融合得恰到好處，促銷價229元，「買1送1」平均每件只要115元。

喜愛喝茶的人，則推薦台灣茶人「高海拔金萱茶」展現金萱亮麗金黃色澤，淡雅茉莉香綻放口中，有著不同層次的甘爽，深受年輕族群的喜愛，促銷價298元，「買1送1」平均每件只要149元。

▲▼大潤發沖泡飲優惠。（圖／業者提供）

▲「玫瑰鹽風情黑可可」，香濃黑可可添加珍貴玫瑰鹽，甜中帶點微鹹，買1送1。（圖／業者提供）

到了冬天，可可一直都受到大眾喜愛，廣吉「玫瑰鹽風情黑可可」優質可可粉及紐西蘭純淨乳品， 香濃黑可可添加珍貴玫瑰鹽，甜中帶點微鹹，甜而不膩，享受奢華浪漫，同時又能補充人體所需微量元素，促銷價158元，「買1送1」平均每件只要79元。

●全聯「咖啡大賞」買1送1

▲全聯即日起至1/4推出「咖啡大賞」，近30款咖啡商品祭出「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

全聯福利中心同步即日起至1/4推出「咖啡大賞」，近30款商品祭出「買1送1」優惠，包括名店人氣款、濾掛、即溶沖泡、咖啡豆等都有，讓消費者餐餐喝也不傷荷包。活動期間，沖泡咖啡、咖啡豆等相關商品，單筆每滿349元，現折40元。

像是「KEY COFFEE 炭燒甘燻微韻濾掛咖啡 8gx10入」，炭火焙煎的煙燻回甘風味，配合獨家配方，呈現適度的輕柔苦韻甘甜順口，單袋349元，買1送1，平均每袋175元。

而暖冬或寒流都很適合的「cama 冷熱萃浸泡式咖啡 中焙蔗香茶韻 10gx8入」，不論冷泡、熱沖都合適，還伴有細膩紅茶韻味，活動期間單袋198元，買1送1，平均每袋99元。

除了搭配25周年慶「全聯樂透卡」最高8%回饋外，周末12/30、12/31，指定支付再加碼8%回饋。只要會員於實體門市使用「PX Pay」或「全支付」全額付款，單筆消費每滿1000元，贈800限時福利點，咖啡控趁這波囤起來最划算。

ET快訊
快訊／失蹤官兵妻錄音檔曝！「老公該回來了，外面很冷」
弟弟性侵姊姊！　連外甥女都下手
快訊／警查販毒案　抓到自己人
LIVE／國三生遭割頸恐成植物人！家屬發聲　立委候選人是性騷
起薪32K！　台電招考1103名新血
人妻半年沒啪啪　體檢「通知1問題」綠炸
再1年就退休！賴清德前導警官疑天冷猝死　2子繼承衣缽
和岳父吵架！　出氣把41天小兒子摔死
華中橋死亡車禍！　騎士遭2車輾爆頭慘死
快訊／海軍證實！　官兵為救人落海失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

余祥銓8個月沒開機！傳出打扮性感試圖誘惑柔柔　差點鬧出婚姻危機

7-11「2024新春福袋」來了！53款、開賣時間曝光　豪送瑪莎拉蒂

大潤發冬季沖泡飲「買1送1」！麥片、茶、咖啡最夯　可可也優惠

滅火器樂團日常必備戰酒黑金龍　開心接下品牌代言共同展現搖滾、熱血精神

超商草莓季新品太欠吃！羅馬生乳包咬下爆餡　慕斯杯加了粉色糰子

全門市都有！　超商就能吃到「三峽金牛角麵包」了

限時3天！超商美式下殺27元爽喝　結帳滿額「直接免費喝2杯」

美廉社推「威士忌咖啡」！大人系拿鐵限量1萬組　跨年酒類2瓶9折

摩斯紅茶買20送20杯！紅茶鐵粉元旦必搶　還有套餐「買5送1」

當眾熱舞、酒醉告白瘋跨年！「能量飲料」灌下去嗨玩一整夜

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

國三生互不認識爆衝突！男遭割頸裝葉克膜搶救　校方：盼外界集氣

余祥銓8個月沒開機！傳出打扮性感試圖誘惑柔柔　差點鬧出婚姻危機

7-11「2024新春福袋」來了！53款、開賣時間曝光　豪送瑪莎拉蒂

大潤發冬季沖泡飲「買1送1」！麥片、茶、咖啡最夯　可可也優惠

滅火器樂團日常必備戰酒黑金龍　開心接下品牌代言共同展現搖滾、熱血精神

超商草莓季新品太欠吃！羅馬生乳包咬下爆餡　慕斯杯加了粉色糰子

全門市都有！　超商就能吃到「三峽金牛角麵包」了

限時3天！超商美式下殺27元爽喝　結帳滿額「直接免費喝2杯」

美廉社推「威士忌咖啡」！大人系拿鐵限量1萬組　跨年酒類2瓶9折

摩斯紅茶買20送20杯！紅茶鐵粉元旦必搶　還有套餐「買5送1」

當眾熱舞、酒醉告白瘋跨年！「能量飲料」灌下去嗨玩一整夜

總統政見會再登場！警犬Apple、首領出動巡查　牠上班偷皺眉萌爆

和緯黃昏市場「紅線違停一整排」民質疑擺爛　台南警：取締1809件

大仁國中校犬「超仁」聖誕夜離世　校方悲慟證實：牠去當小天使了

落海官兵失聯第6天！妻忍淚發聲「外面很冷」：老公，回家吧

米其林名店又出包！NARA Thai Cuisine青辣椒農藥殘留超標60倍

巴西辣模「上空全裸」甩奶遛狗！　下秒遭警上銬逮捕

NU’EST鍾炫同天尬「腦性男」河錫辰！　當兵最後活動1／20會粉絲

日媒爆《我推的孩子》拍真人版　卡司出爐...齋藤飛鳥飾星野愛

留學生火鍋店打工又兼差「大麻轉運手」　抹茶粉藏大麻...這下慘了

襲胸女路人約打砲　噁男掰「我是要搔她癢」下場罰9萬

消費熱門新聞

口碑行動力爆品年前最大優惠來了

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

年末換新「一物」立即擁有好人緣

麥當勞「7大品項買1送1」爽吃7天

紅茶鐵粉必搶！摩斯冰茶買20送20

超商就能吃到「三峽金牛角」了！

咖啡濾掛沖泡買1送1　全台通路激省優惠

超商限時美式只要27元、滿額免費喝咖啡

美廉社推威士忌咖啡！大人系拿鐵限量開賣

7-11新春福袋53款式、開賣時間快看

蝦皮購物即日起99元起免領券、免運無限次

超商今天大杯美式／拿鐵買2送2！

今天就買！超商咖啡買2送2、霜淇淋買1送1

限時7天！超商4大咖啡飲品組合優惠

更多熱門

相關新聞

大潤發改裝慶5折起！還能1元買菜

大潤發改裝慶5折起！還能1元買菜

桃園、彰化鄉親必逛！大潤發平鎮店、員林店改裝換然一新，延續吃喝玩樂一站購足的概念，其中平鎮店賣場近8千坪，增設親子同樂積木牆、自助結帳機節省時間，還推出指定日期會員加購「1元高麗菜」；員林店更引進Uniqlo等廠牌，打造舒適、最好逛的量販店。兩店在開幕慶期間，消費滿888還可摸彩，有機會抽中iPhone 15等大獎。

咖啡濾掛沖泡買1送1　全台通路激省優惠

咖啡濾掛沖泡買1送1　全台通路激省優惠

全聯火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！

全聯火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！

全聯生鮮爆殺！肉片85折、茼蒿69折

全聯生鮮爆殺！肉片85折、茼蒿69折

超市暖暖包下殺！動漫浴球超搶手

超市暖暖包下殺！動漫浴球超搶手

關鍵字：

大潤發全聯沖泡飲

讀者迴響

熱門新聞

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

沈玉琳認了曾對Melody動心！

「這5家」銀行年底終止7-11、全家刷卡服務

即／國三男彈簧刀割同學喉！少年法庭裁定收容

王淨曹佑寧「坐大腿背後緊抱」太甜了！認愛首同框放閃

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

更多

最夯影音

更多
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面