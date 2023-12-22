咖啡買12送12、衛生紙「買1送1」！全台通路超殺優惠懶人包

▲全聯12/22-1/4推出「咖啡大賞」，近30款商品「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

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迎接冬至加上冷氣團報到，除了吃鍋、吃湯圓，也適合來杯熱騰騰的咖啡提神暖身！各大通路紛紛祭出優惠，全聯除了推出湯圓特價，今（12/22）起到明年1/4「咖啡大賞」ˋ搜羅近30款咖啡商品「買1送1」；超商如7-11也有CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY TEA經典純奶茶等「買2送2」，萊爾富熱美式「買12送12」。此外像是民生用品，家樂福也祭出指定衛生紙、衛生棉「買1送1」。《ETtoday新聞雲》整理本周優惠懶人包，陪消費者抗寒省一波！

●大潤發

◎桂格美味三合一麥片系列

優惠：促銷價138元，買1送1，平均每件69元

期限：即起～2024年1月4日

◎GoodDay三合一咖啡 原味/榛果/摩卡

優惠：原價238元，買1送1，平均每件119元（全台限量1千包）

期限：即起～2024年1月4日

●家樂福

◎舒潔羽絨經濟抽取衛生紙／FSC100抽x12包

優惠：319元買1送1

期限：即起～12月26日

◎靠得住輕柔棉香氛衛生棉系列

優惠：169元買1送1

期限：即起～12月26日

●愛買

◎龍鳳冷凍國民水餃系列

優惠：118元買1送1

期限：即起～12月26日

◎饗城麻油猴頭菇400g

優惠：單包99元，2包特價169元

期限：即起～12月26日

●好市多

◎科克蘭無調味綜合堅果／1.13kg

優惠：原價579元，特價60元，現省519元

期限：即起～12月24日

◎不倒翁金螃蟹海鮮風味拉麵／10包入

優惠：原價399元，特價319元，現省80元

期限：即起～12月24日

●全聯

◎咖啡大賞近30款咖啡商品「買1送1」

優惠：KEY COFFEE 炭燒甘燻微韻濾掛咖啡（平均每袋175元）、cama 冷熱萃浸泡式咖啡（平均每袋99元）、cama尋豆師精選豆（平均每袋244元）、UCC三合一即溶拿鐵咖啡（平均一盒60元）等。

期限：即起～2024年1月4日

◎桂冠X布丁狗聯名 焦糖布丁湯圓200g共10粒

優惠：原價79元，全聯特價59元。

期限：即起～12月24日

▲桂冠湯圓與布丁狗聯名「焦糖布丁湯圓」，在全聯也有特價。（圖／桂冠）

●美廉社

◎日本小林製藥桐灰小白兔24hr手握式暖暖包10入

優惠：原價159元，特價119元

期限：即起～12月26日

◎桂冠湯圓（鮮肉、花生、芝麻200g/小湯圓300g）

優惠：市價一包60元，特價任選2包88元

期限：12月22日

●全家

◎指定甜點、隨手包半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包可享半價優惠

期限：即起～12月26日

●OK mart

◎指定零食/飲料/冷凍鍋物商品

優惠：第2件6折起

期限：即起～12月31日

◎阿華田系列（阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田）／純喫茶（純喫茶醇奶茶、純喫茶仲夏水果茶）聯名系列

優惠：單杯7折

期限：即起～12月31日

▲超商咖啡、茶飲也有優惠。（圖／7-11提供）

●7-ELEVEN/

◎咖啡飲品

優惠：CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE熱焙烤榛果風味拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶「同品項買2送2」

期限：即起～12月25日

◎超值五六日

優惠：Mountain Dew激浪汽水、西雅圖極品大濾掛咖啡(極品／藍山／曼特寧)、農心安城拉麵可享買1送1；韓國紅蔘飲第2件10元；小白兔暖暖包手握式10片129元；統一PH9.0鹼性離子水6件99元

期限：即起～12月24日

●萊爾富

◎咖啡優惠

優惠：Hi Café中杯熱美式享買12送12（單杯35元）、中杯冰/熱拿鐵享買12送10（單杯45元）

期限：即起～12月26日