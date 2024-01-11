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2024總統立委大選即將登場　13日請踴躍出門投下神聖的一票

▲第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將1月13日舉行投票，各區公所11日點算並包封各投開票所之選舉票。（圖／記者林東良翻攝）

▲第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將1月13日舉行投票，各區公所11日點算並包封各投開票所之選舉票。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將1月13日舉行投票，各區公所11日點算並包封各投開票所之選舉票，各投開票所主任管理員及主任監察員將於12日上午至各區公所指定地點進行點算，下午完成投票所布置，台南市選委會籲請民眾踴躍出門投下神聖的一票。

台南市選委會指出，本次選舉票顏色分別是，總統、副總統為淺粉紅色，全國不分區及僑居國外國民立法委員票（俗稱政黨票）為白色，區域立委為淺黃色，山地原住民為淺綠色，平地原住民為淺藍色，印製過程在全程嚴格戒護下，順利完成印製工作。

根據台南市選委會統計，本次台南市總統副總統選舉人人數為156萬7432人，立委不分區選舉人人數156萬8339人，立委區域選舉人人數為155萬5962人，分別為第1選舉區24萬5226人，第2選舉區25萬4767人，第3選舉區27萬260人，第4選舉區25萬9650人，第5選舉區26萬5687人，第6選舉區26萬372 人，平地原住民選舉人2,927人，山地原住民選舉人3389人。台南市選委會表示，各區公所已將選舉公報及投票通知單送達至各戶，1月13日投票當日，戶政事務所不受理國民身分證申請補(換)發及領取事宜，請民眾務必提前辦理。

台南市選委會強調，投票當日凌晨0時起，政黨及任何人不得從事競選、助選活動，或是在通訊軟體、社群網站轉發助選圖文，包括以手機簡訊、Facebook、LINE或其他社群媒體拉票，違者處以新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰；政黨、候選人及其受僱人、代理人還會加重！台南市選委會也提醒民眾，如攜帶未關閉電源之手機進入投票所將會處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，請民眾注意手機必須關機才能帶入投票所，避免受罰。1月13日投票當日，年滿20歲有選舉權的民眾請踴躍出門投票，投票時記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單至指定投票所，投下你神聖的一票，一起為民主得分。

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